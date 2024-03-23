موعد أذان المغرب في المغرب اليوم السبت 23 مارس 2024

حددت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية موعد أذان المغرب في المغرب اليوم السبت 23-3-2024 في اليوم الثالث عشر في المملكة المغربية.

موعد أذان المغرب في المغرب اليوم

وتكشف السطور عن مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في المغرب اليوم السبت 23-3-2024، وتختلف المواقيت من محافظة إلى أخرى.

موعد أذان المغرب اليوم في المغرب السبت 23-3-2024

وموعد أذان المغرب في المغرب اليوم السبت 23-3-2024 بمحافظة أغادير يكون عند الساعة 6:54 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 5:05 صباحًا، والشروق 6:38 صباحًا، وصلاة الظهر 12:50 مساءً، وصلاة العصر 4:14 مساءً، وصلاة العشاء 8:10 مساءً.

موعد أذان المغرب في المغرب اليوم بالدار البيضاء

وعن موعد أذان المغرب في الدار البيضاء «كازبلانكا» اليوم السبت، ستكون عند الساعة 6:47 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 4:53 صباحًا، والشروق 6:30 صباحًا، وصلاة الظهر 12:42 مساءً، وصلاة العصر 4:06 مساءً، وصلاة العشاء 8:05 مساءً.

موعد صلاة المغرب في المغرب اليوم بمدينة مراكش

وفي محافظة مراكش المغربية سيكون موعد أذان المغرب عند الساعة 6:48 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند الساعة 5:00 صباحًا، والشروق 6:32 صباحًا، وصلاة الظهر 12:44 مساءً، وصلاة العصر 4:08 مساءً، وصلاة العشاء 8:05 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في المغرب السبت 23-3-2024

وأما عن موعد الإفطار اليوم في المغرب السبت 23-3-2024 بمحافظة مكناس، سيكون عند الساعة 6:33 صباحًا، والشروق 6:22 صباحًا، وصلاة الظهر 12:34 مساءً، وصلاة العصر 3:58 مساءً، وصلاة العشاء 7:57 مساءً.