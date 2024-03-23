ملخص أحداث الحلقة 12 من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية رمضان 2024

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى المصرية، تقريرًا عن ملخص أحداث الحلقة 12 من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية المعروضة في رمضان 2024.

أحداث الحلقة 12 من مسلسل الكبير أوي

أفاد التقرير بأنّ الحلقة 12 من مسلسل الكبير أوي 8 شهدت الحلقة جلوس الكبير مع أولاده في درس اللغة الفرنسية للمُدرسة جورجيت ويتغزل الكبير في جمال مدام جورجيت وفي هذه اللحظة تدخل مربوحه وقامت بتهديد الكبير بأنها ستقتل المُدرسة.

أحداث الحلقة 12 من مسلسل بابا جه

أضاف التقرير أن الحلقة 12 من مسلسل بابا جه بطولة الفنان أكرم حسني، كشفت مواجهة جديدة جمعته مع الفنانة نسرين أمين «ولاء» التي حاولت كشف تورطه وكذبه وضمن أحداث الحلقة تمكن هشام من استرجاع ابن لمياء.

الحلقة 12 من مسلسل عتبات البهجة

وتابع التقرير بأن الحلقة 12 من مسلسل عتبات البهجة، شهدت عودة عمر لجده يحيى الفخراني بعد تعرضه للوعكة صحية ودخل المستشفى فجاء عمر وتحدث إليه وطلبت منه حنان يوسف البقاء معاهم بالمنزل.