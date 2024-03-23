طالبة: زميلتي وقعت بين وبين زمايلي بالكذب؟.. وعلي جمعة: ارتكبت 3 جرائم

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طالبة حول إن زميلتها في الفصل أوقعت بينها وبين زميلاتها، وقالت لهم كلام كاذبا وتريد أن تعرف مع العمل معها؟

عقاب الكذب

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج «نور الدين»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم السبت: «أنت متكلمتيش على زميلاتك، يبقى هى وقعت في جريمة كبيرة، انها كذبت شوية كذب حلوين كده متغلفين ببهتان وأوقعت بين الناس».

الكذب جريمة وعمل فتنة بين الزميلات

وتابع: «نيجي للكذب أبو ذر الغفاري قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو المسلم ممكن يسرق ودي كبيرة من الكبائر وفيها حد، قال له سيدنا النبي نعم يسرق، فسأل هل يكذب يا رسول الله قال لا يكذب، وهنا نعرف إن الكذب جريمة وعمل فتنة بين الزميلات».

وتابع: «في جريمة تانية قام بها الزميلات اللى صدقوا الكذابة، طيب نعمل ايه، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (كفى بالمرء كذبا أن يتحدث بما سمع)، لازم كانوا يسألوا زميلتهم هل أنت قلت كذا تقول لا فيبقى خلاص».

وأضاف: «الجريمة الثالثة، أنها خلتها مش قارده تسامحها، اوعي تعزلي نفسك لازم تعملى علاقة مع زميلاتك وتعرفيهم الحقيقة».

برنامج نور الدين، الذي يعرض على «قناة الناس»، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى على لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألونها لأهاليهم الذين يجدون أنفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.