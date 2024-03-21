الدكتور أحمد نبوي يكتب: أنوار الدين والدنيا

لقد أوجد الله تعالى الدين فى حياة الناس ليكون نوراً هادياً لهم فى دنياهم، ومن الواجب على العلماء الراسخين فى كل عصر أن يفتحوا باب التواصل الجماهيرى مع الناس لبيان صحيح الدين بعيداً عن الإفراط والتفريط، واستخدام كل الأدوات الممكنة فى سبيل ذلك.

ويأتى فضيلة العالم الجليل د. على جمعة على قمة الهرم من العلماء الأزهريين المعاصرين (فى آخر ربع قرن) ممن تواصلوا مع المجتمع والجماهير من خلال الإذاعة والتليفزيون والفضائيات، فقد تجاوزت برامجه تليفزيونياً وفضائياً «أربعة آلاف ساعة» وهو رقم لا يشاركه فيه أحد منذ إنشاء التليفزيون والفضائيات إلا الشيخ الشعراوى، رحمه الله تعالى.

ولا أزال أذكر طلعته البهية فى أكثر من 80 حلقة ببرنامج «البيت بيتك» فى التليفزيون المصرى من 2005 وحتى 2009 مع الإعلامى تامر أمين، ثم أكثر من 270 حلقة فى «مجالس الطيبين» بعد ظهر كل جمعة من 2006 وحتى 2013م.

وحينما كانت الفوضى ضاربة فى طول البلاد وعرضها، خرج الشيخ الجليل علينا ببرنامج «كلمة حق» فى عامى 2011-2012 وأكثر من 40 حلقة على التليفزيون المصرى، يستضيف عالماً من كبار العلماء، وواحداً من الشباب، وكان لى شرف الوجود معه فى حلقتين، مع الإعلامى شريف فؤاد.

ثم قام بالرد علمياً وفكرياً على آراء سيد قطب وتنظيم الإخوان فى برنامج «المتشددون» فى 44 حلقة فى التليفزيون المصرى 2015م، ثم تحول البرنامج إلى كتاب مطبوع وهو «حكاية الإرهاب»، ولا ننسى طبعاً أكثر من 200 حلقة من «حديث الجمعة» من 2011 وحتى 2015م على قناة CBC.

ثم يأتى واحد من أعظم وأهم برامج الشيخ «والله أعلم» والذى يعد سابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخنا المعاصر أن يخرج عالم أزهرى على الهواء مباشرة مدة خمسة أيام فى الأسبوع من 2014 وحتى 2019م، ليقدم لنا حوالى 700 حلقة تحدث فيها عن كل شىء وفى كل شىء مما يشغل المسلم فى دينه ودنياه، فربط المسلمين بالإيمان بالغيب من خلال عشرات الحلقات عن الوحى وعلامات الساعة والجنة والنار، وأولى الأسرة رعاية بالغة فتحدث عن الزواج والخطوبة، وإفشاء الأسرار الزوجية، وأسباب التفكك الأسرى وكيفية معالجته، والخيانة الزوجية، وأسباب العنوسة، وعن جرائم الشرف، ودُور المسنّين، وكيفية التعامل مع المعوقين ذهنياً.

وأفرد حلقات كاملة عن التحرش، والشذوذ الجنسى، والإلحاد، وعمليات التجميل، ودعوات خلع الحجاب، والزواج العرفى، وقضية إثبات النسب والعلاقات غير المشروعة، وخطورة إنكار وجود الأديان وحدود الحرية الدينية، والرد على مُنكرى السنة، ودعوات المساواة بين المرأة والرجل فى الميراث، ومكانة القدس وكيفية إحياء القضية فى نفوس المسلمين، وكيفية الحفاظ على اللغة العربية.

وتحدث عن خطورة الشائعات، وضوابط استخدام مواقع التواصل الاجتماعى، والدروس الخصوصية، وكيفية التعامل مع غلاء الأسعار. ودافع فى حلقات كثيرة عن مناهج الأزهر، وبيّن حقيقة المذاهب الفقهية ووقف ضد اتهامها بالتشدد وصناعة التطرف.

أما شهر رمضان فقلّما كان يخلو من برنامج له طوال أيام الشهر الكريم بداية من «الإسلام كتاب مفتوح» فى قناة المحور مع الإعلامى المرحوم محمود فوزى فى رمضان سنة 2006م، وانتهاء بـ«مصر أرض الأنبياء» و«أرض الصالحين» و«أرض المجددين» و«دولة التلاوة» مع الإعلامى عمرو خليل، إلى أن جاء برنامج «نور الدين» فى رمضان هذا العام ليشتبك فيه الشيخ الجليل كعادته مع القضايا التى تشغل عقول الأطفال والمراهقين والرجال والنساء فى واحدة من العلامات الفارقة فى تاريخ برامجنا الدينية بصفة عامة، وليكون تجربة حية وتطبيقية فى باب تجديد الخطاب الدينى، لتُشرق علينا من خلاله أنوار الدين والدنيا معاً.