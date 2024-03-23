طفل يسأل: ينفع أهرز مع زمايلي بالشتائم؟.. وعلي جمعة: ليس من العفاف أو الرقي

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طفل مفاده «ينفع أهزر مع زمايلي بالشتائم؟».

وقال جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج «نور الدين»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم السبت: «لا ربنا نهى عن كده، العفاف والجمال في الأداء يدل على الرقي، يقولك طيب هو راضي وأنا راضي، مالك ومالك أنت يا قاضي نقوله (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا)».

وتابع: «ربنا لا يحب سفاسف الأمور أو التنابز بالألفاظ والشتائم».

برنامج نور الدين، الذى يعرض على قناة «الناس» يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى على لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألونها لأهاليهم الذين يجدون نفسهم في حيرة من أمثلة «فين ربنا، مش بنشوفه ليه»، وغيرها من الأمور التي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة، ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.