«الأعلى للجامعات» يعقد اجتماعا السبت المقبل بـ«عين شمس»

كشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن عقد اجتماع المجلس الدوري السبت المقبل في جامعة عين شمس، موضحة أن هناك عددا من الموضوعات التي سيتم مناقشتها من قبل أعضاء المجلس تتعلق بالتعليم الجامعي؛ أبرزها ما يتعلق بتنسيق الجامعات 2024، والمقترحات المقدمة بشأن إعادة النظر في توزيع أعداد الطلاب على الكليات المختلفة بما يحقق مصلحتهم.

تنسيق الجامعات 2024

وأوضحت المصادر بالمجلس الأعلى للجامعات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المجلس يناقش أيضا تقارير اللجان النهائية بشأن تطوير نظام التعليم المدمج في الجامعات بما يترتقي مع نظم التعليم القائمة وبما يحقق تنفيذ الحكم القضائي الصادر بشأن النظام وتعديل مسمى الشهادة الممنوحة للطلاب.

امتحانات التيرم الثاني

وتابعت المصادر، أن المجلس سيناقش عددا من الموضوعات المهمة أيضا؛ منها متابعة الجاهزية والاستعدادات للمستشفيات الجامعية بشأن عيد الفطر المبارك، وكذلك الاستعدادات لامتحانات الميدتيرم في الكليات المختلفة.