حزب «حماة وطن» يُكرم الأمهات المثاليات في احتفالية كبرى

نظم قطاع شرق القاهرة بقيادة الدكتورة هالة كيره أمين قطاع شرق القاهرة احتفالية ضخمة بمناسبة عيد الأم بنادي الزهور بالتجمع الخامس.

حضر الاحتفالية مجموعة من قيادات أمانة القاهرة يتقدمهم المهندس محمد جمال مساعد أمين عام القاهرة وأمين التنظيم القاهرة، ومحمد منصور أمين الشؤون الاقتصادية وهيثم زاد الدين أمين العمال وشذي منصور قائم بأعمال أمينة المرأة.

كما حضر الاحتفالية النائب فايز أبو حرب وكيل لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ وعضو مجلس الشيوخ بمحافظة شمال سيناء، والمستشار أشرف رواش مساعد آمين عام قطاع شرق القاهرة كما حضر من أمانة التجمع الأول ياسر أبو العز أمين عام أمانة التجمع الأول ونادر قطب ومجموعة من الامناء النوعين بالتجمع الأول.

تعزيز دور المرأة المصرية

يأتي هذا في إطار الدور الخدمي والمجتمعي لحزب حُماة الوطن وبناء على توصيات المكتب التنفيذي لأمانة القاهرة بقيادة اللواء صلاح المعداوي أمين عام القاهرة، والمهندس محمد جمال الدين أمين تنظيم القاهرة بدعم و تعزيز دور المرأة المصرية.

ومن جانبه، رحّب المهندس محمد جمال الدين، بالحضور وتحدث عن دور الأم وكيف حثنا ديننا الحنيف على رعايتها و الاهتمام بها وأن الجنة تحت أقدامهن بنص حديث رسولنا الكريم.

في حين تناولت الدكتورة هالة كيرة، دور المرأة في المجتمع وكيف لعبت دوراً هاماً ومحورياً في جميع الأزمات التي مرت بها مصر وكان آخرها ثورة الثلاثين من يونيو لعام 2013.

وثمنت الدكتورة هالة كيره، أمين عام قطاع شرق القاهرة بحزب حماة الوطن، دور الأم ومكانتها والعطاء الكبير لها في رعاية أبنائها وتربيتهم على القيم الأصيلة وإنكار الذات وحب الوطن، مشيدا باهتمام القيادة السياسية بتمكين المرأة في كل القطاعات.

كما شهدت الاحتفالية تكريم عدد من الأمهات اللاتي قمن بدور عظيم في رعاية أبناؤهم و رعاية أسرهم واللاتي يستحقون عن دورهم لقب الأم المثالية وقدم قطاع شرق للأمهات هدايا رمزية، تعبيراً عن تقديره لدورهن الرئيسي في المجتمع كسيدات ناجحات ومربيات فاضلات.

كما شارك بالحضور وفد من ذوي الهمم وأصحاب مواهب موسيقية خلاقة تضمنت عرض التنورة وبعض الانشادات الدينية والغنائية وفقرة المسحراتي التي اعقبها تناول وجبة السحور قدم الحفل خالد عاطف أمين المجالس المحلية بالتجمع الأول.

احتفالية عيد الأم

وتلقت أمانة القاهرة وكذا قطاع شرق القاهرة، الشكر من الأمهات اللاتي أعربن عن سعادتهن بالتكريم، كما حرصن على التقاط مجموعة كبيرة من الصور مع قيادات أمانة القاهرة.

وقد جاءت هذه الاحتفالية تنفيذاً لتوجيهات الأمانة العامة لحزب «حُماة الوطن» طبقاً لتعليمات الأمانة المركزية بقيادة الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حُماة الوطن، واللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، واللواء طارق نصير أمين عام حزب حُماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، والدكتور أحمد العطيفي أمين التنظيم المركزي.