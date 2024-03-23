التفاصيل الحقيقية لاغتيال الحشاشين للوزير نظام الملك.. واجه الموت صائما

تُعد أول عملية اغتيال كبرى للحركة، إذ شهدت الحلقة 12 من الحشاشين بطولة الفنان كريم عبد العزيز، واقعة قيام أحد أتباع حسن الصباح بقتل الوزير السلجوقي نظام الملك، وذلك بعد انتصارهم على جيش السلطان ملك شاه، لكن ما هي التفاصيل الحقيقية لاغتيال الحشاشين للوزير نظام الملك؟

في يوم العاشر من رمضان عام 485 هجريا و 1092 ميلاديا، كان الوزير نظام الملك في مدينة نهاوند رفقة السلطان ملك شاه، وقبل أذان المغرب جلس منتظرًا تحضير الطعام، وبعد تناوله الإفطار خرج إلى خيمة حرمه، ليرتاح قليلاً من عناء الصيام، حتى فوجئ بصبي صغير يدخل الخيمة مستغيثًا ليعطيه حسنة، بعد أن استطاع اختراق الحراس ووصل إلى نظام الملك، وما إن اقترب منه ببضعة سنتيمترات، حتى أخرج سكينًا من جيبه وطعن بها الوزير، الذي سقط غارقًا في دمائه، بحسب ما جاء في كتاب حركة الحشاشين تاريخ وعقائد أخطر فرقة سرية في العالم الإسلامي، للدكتور محمد عثمان الخشت.

انقض الحراس على الصبي فور قيامه بطعن الوزير، وهرب منهم في البداية وقتل أحدهم، لكن لم يستطع الإفلات منهم، وأنهوا حياته أثناء محاولته للهروب منهم.

من الدلائل التي تثبت مقتل نظام الملك على يد الحشاشين، هو وضع اسمه بقائمة الشرف للاغتيالات بقلعة «آلموت»، التي كانت تسجل بها قائمة الفدائيين مع أسماء من قتلوهم، ورغم تلك الأدلة إلى أن هناك رواية أخرى حول مقتل الوزير نظام الملك، على يد السلطان ملك شاه.

هل قتل السلطان ملك شاه نظام الملك؟

تقول الرواية التي ذكرها «الخشت» في كتابه، إن نظام الملك ولَّى حفيده عثمان ابن جمال الملك ابن نظام الملك رئاسة مدينة مرو، ما أدى لحدوث منازعة بين عثمان وأحد الأمراء التابعين للسلطان، وبعد أن قبض حفيد نظام الملك على الأمير، أطلق سراحه فعاد مستغيثًا للسلطان، الذي أرسل لنظام الملك مع تاج الدولة الملك البلاساني، يأمره بالتبعية والالتزام، وزادت الخلافات حتى قام السلطان بقتل الوزير.

الرواية الأدق بين الاثنتين

يؤكد «الخشت» أن الرواية الأقوى بين الاثنتين، أن المسؤول عن مقتل نظام الملك هو حسن الصباح، إذ يعتبر مؤرخو الشيعة أنه من مفاخر حركة آلموت.