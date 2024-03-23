الاتحاد الأفريقي للرياضيات الإلكترونية ينظم مسابقة استعراضية في غانا

أعلن الاتحاد الأفريقي للرياضات الإلكترونية، تنظيم مسابقاته الاستعراضية مساء اليوم، ويسبقها انعقاد جلسة الرد على التساؤلات من جانب اللجنة الفنية لتصفيات النهائيات بدورة «غانا 2023» المقامة في مدينة «أكرا».

الرياضات الإلكترونية جذبت ملايين الممارسين

وقال الكاتب الصحفي شريف عبد الباقي رئيس الاتحاد المصري والأمين العام للاتحاد الأفريقي، رئيس البعثة المصرية للرياضات الإلكترونية، إن توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبصفته رئيس الاتحاد الأفريقي أن تنظم المسابقات الاستعراضية لهذه الرياضة الجديد وفقا لاشتراطات اللجنة المنظمة لدورات الألعاب القارية تمهيدا لأن تكون ضمن الألعاب الأساسية في الدورات المستقبلية وكتابة مرحلة جديدة لهذه الرياضة التي جذبت المليارات من الممارسين لها من الشباب حول العآلم وبصور متعددة للممارسة، ما استدعى تنظيم المسابقات المحلية والقارية والعالمية، لاستيعاب هذا الشغف بصورةً إيجابية وتحويلها الى طاقة إبداعية لصالح الشباب والأجيال الجديدة والتي تقوم عليها صناعة تخطت مئات المليارات من الدولارات وأصبح لها تاثير واضح ومتنامي يجعل دول العالم مهتمة بهذه الرياضة، وقيادة وريادة مصر الأفريقية يفرض السعي والعمل أن تكون ضمن دورة الألعاب الأفريقية وهو الإنجاز القارى الثاني عالميا بعد آسيا، ولتكون أساسية ضمن دورة الألعاب الأفريقية الرابعة عشر في القاهرة 2027، والتي فاز الملف المصري بتنظيمها.

استمرار الريادة المصرية في جميع المجالات

أضاف عبدالباقي، أن دعم وزارة الرياضة المصرية بقياد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لملف الرياضة الإلكترونية إفريقيا ليس غريبا على استمرار الريادة المصرية فى كافة المجالات، وتؤكد في خطوة جديدة على قيادة هذه الرياضة الجديدة عالميا بخطوة لم يسبقها عالميا سوى قارة آسيا في دورة هانجتشو الصينية للألعاب الأسيوية عام 2022 وتكون بأفريقيا دورة أكرا 2023 لتكون القارة الثانية بعد آسيا التي تقود هذه الرياضة عالميا.

وأشار المسؤول عن اللجنة الفنية إلى أن انعقاد الاجتماع للرد على الاستفسارات الخاصة بمشاركة اللاعبين وتوفير الوقت المناسب للاعبين في التدريبات بالصالة التي وقع الاختيار عليها، وتلبية المتطلبات الفنية والأجهزة، خاصة وأنها المرة الأولى لتنظيم التصفيات في دورة ألعاب أفريقية وتتم بصورة استعراضية، حيث طالب العديد من بعثات الدول المشاركة في الحدث من خلال لاعبيين متواجدين بغانا ضمن فرق اللعبات المشاركة بالدورة.

ومن ناحية أخرى، وافقت اللجنة على استيعاب رغبات المشاركة بزيادة يوم للممارسات والمشاركات من جانب مختلف الوفود وفى مقر إقامة البعثات بالقرية الأولمبية، وتم مراجعة الأجهزة وأدوات اللعب وأماكن تواجد اللاعبين والأجهزة الفنية وذلك بدعم الاتحاد الغاني للرياضات الإلكترونية برئاسة «أجور بوميكبو» رئيس الاتحاد الغاني الذي قدم الأمور الاستشارية وزار اللجنة الفنية لتفقد الأماكن المرشحة لإقامة النهائيات.