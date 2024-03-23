بعد افتتاحه في مسلسل يحيى وكنوز 3.. ما تاريخ مسجد الظاهر بيبرس؟

خلال أحداث الحلقة 12 من مسلسل يحيى وكنوز 3، تحدث الأطفال الصغار عن افتتاح مسجد الظاهر بيبرس بعد ترميمه، وسط حالة من فرحة وسعادة الأطفال، بافتتاحه مرة أخرى، في محاولة للتعريف الجميع بالتاريخ المصري القديم.

ونستعرض في التقرير التالي، أبرز المعلومات التي وردت عن مسجد الظاهر بيبرس، الذي يرجع تاريخه إلى آلاف السنوات، وفقًا لما ورد في كتاب «حياة الملك الظاهر بيبرس الأسد الضاري» للمؤرخ محمود شلبي.

تاريخ مسجد الظاهر بيبرس

يعد مسجد الظاهر بيبرس، ثالث أكبر مساجد مصر مساحة، كما أنه يُعد معلمًا تاريخيًا وأثريًا مهمًا، لما له من تاريخ عريق منذ بنائه قبل 757 عامًا، وأطلق عليه جامع الظاهر، الذي بُني يوم 15 من جمادي الثاني عام 665 هـ، والموافق 13 من مارس عام 1267، بأمر الملك الظاهر بيبرس البندقداري.

وفي شهر شوال سنة 667هـ، الموافق يونيو 1269، استكمل الظاهر بيبرس بناء المسجد في شهر شوال سنة 667هـ، الموافق يونيو 1269، ويبلغ طوله 108 أمتار، وعرضه 105 أمتار، وعلى مساحة 3 أفدنة، وطول ضلع قبته تبلغ 20 مترًا.

تصميم مسجد الظاهر بيبرس في القاهرة

تخطيط مسجد الظاهر بيبرس، يشبه المسجد النبوي في المدينة المنورة بالسعودية، وذلك من حيث الصحن المحاط بـ4 إيوانات وتعلو محرابه قبة، أما ترميمه بدأ عام 2007، ثم توقف عام 2011، قبل أن تُستأنف أعمال الترميم عام 2018 بقيمة 4.5 مليون دولار، عن طريق منحة من دولة كازاخستان.

,خصصت وزارة الأوقاف المصرية، قرابة الـ30 مليون جنيه لاستكمال أعمال ترميم مسجد الظاهر بيبرس بالقاهرة، إضافة إلى 10 ملايين جنيه سابقة من الموارد الذاتية للوزارة.