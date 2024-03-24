إعلان الفائزين بجائزة آدم حنين للفن التشكيلي 31 مارس

يستضيف مركز الهناجر للفنون المعرض الفني للأعمال التي بلغت التصفيات النهائية في الدورة الثامنة من جائزة «آدم حنين»، لفنان النحت 2024، لإعلان أسماء الفائزين والجوائز الثلاث الأولى في ذكرى ميلاد مؤسس الجائزة الفنان الكبير آدم حنين، يوم الجمعة المقبل 31 مارس 2024.

لجنة تحكيم جائزة آدم حنين

وكانت لجنة تحكيم الدورة الثامنة انتهت من عملها مؤخرا وأعلنت أسماء المشاركين في المعرض، وضمت اللجنة كل من:التشكيلي الفنان أنسي أبو سيف، مصمم المناظر ومهندس الديكور وعضو مؤسسة آدم حنين للفن، والفنانة التشكيلية نازلي مدكور والنحات شريف عبد البديع والفنان التشكيلي والنحات وعضو مؤسسة آدم حنين الفنان ناجي فريد.

جائزة آدم حنين

يذكر أن الدورة الأولى من جائزة آدم حنين انطلقت يوم 15 سبتمبر 2016، وتم توزيع جوائزها في 31 مارس 2017، وتهدف الجائزة إلى تحفيز شباب النحاتين تحت سن الـ 40 في مصر والعالم العربي، وإتاحة الفرصة لإلقاء الضوء على تجاربهم الإبداعية.

آدم حنين

وآدم حنين فنان تشكيلي، صاحب تجربة فنية ثرية، وتضم العديد من المحطات، منها العمل رسام في مجلة «صباح الخير»، والمشاركة مع وزارة الثقافة في ترميم تمثال أبو الهول بالجيزة، في الفترة من 1989 إلى 1998.

وحصل آدم حنين على عدد من الجوائز، منها جائزة الدولة المصرية التقديرية في الفنون 1998، وجائزة مبارك للفنون في عام 2004، وتوفى في يوم 22 مايو 2020 عن عمر يناهز 91 عامًا.