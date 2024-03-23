جسدت شخصيتها مربوحة في الكبير أوي 8.. من هي هارلي كوين؟

أجواء مختلفة وشخصيات كثيرة ظهرت داخل دوار الكبير أوي للاحتفال بالهالوين، وظهرت مربوحة والتي تقدم شخصيتها رحمة أحمد خلال أحداث مسلسل الكبير أوي 8، بشعر أشقر وزيًا باللونين الأحمر والأزرق، لتعيد تجسيد شخصية «هارلي كوين» مجددًا، والتي قد يجهلها البعض؛ لذا يمكن استعراض بعض المعلومات عنها في التقرير التالي.

هارلي كوين حاضرة في الكبير أوي 8

لأول مرة تخلع «مربوحة» العباءة الصعيدي، وترتدي زيًا مختلفًا، لدرجة أن «الكبير» لم يعرفها، وظل يناديها بـ«سالم» طيلة أحداث الحلقة الـ13، إلا أنها في الحقيقة كانت تؤدي شخصية «هارلي كوين» والتي ظهرت خلال فيلم «Birds of Prey» وذلك بعد انفصالها عن شخصية الجوكر، لتنضم إلى ثلاثة أبطال خارقين لإنقاذ حياة الفتاة الصغيرة «كاساندرا كاين» من سيد الجريمة الشرير.

وظهرت شخصية هارلي كوين لأول مرة، في سلسلة أركام؛ إذ تجسد هارلي كوين رفيقة وصديقة جوكر المُصاب بالذهان، والذي دفعه لتدمّير قسم شرطة بلودهيفين أثناء سحق وتحطيم المدينة بأكملها، كما قدمت مع الجوكر نفس الشخصية في سلسة أفلام «Suicide Squad ،criminal love story».

مسلسل الكبير أوي 8

وجبة كوميدية دسمة يقدمها مسلسل الكبير أوي في موسمه الثامن، والذي لاقى تفاعلًا جماهيريًا كبيرًا، ليتابعه الجمهور عن كثب، إذ حملت الحلقات الأولى منه، حالة من الإثارة والتشويق، خاصة بعد ما كون «حزلقوم» تشكيل عصابي لسرقة البنك، من أجل استرداد ما سرق منه في المزاد.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8

يعرض مسلسل الكبير أوي 8 على قناة ON، في تمام الساعة 6:05 مساء بعد أذان المغرب مباشرةً، ويُعاد على القناة ذاتها الساعة 3 فجرًا، والإعادة الثانية له في الساعة الـ3 عصرًا من كل يوم، كما تُعرض حلقات المسلسل عبر منصة «WATCH IT».