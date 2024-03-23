كلمات تعويذة.. نفادي وقع في المحظور في الحلقة 13 من مسلسل الكبير أوي 8

تشهد الحلقة 13 من مسلسل الكبير أوي الجزء 8، التجهيز لحفلة الهالوين، ما جعل أبطال العمل يختارون عدة شخصيات للتنكر فيها، من بينهم نفادي الذي ظهر بشخصية أحدب نوتردام، وتحدث بتعويذة جعلته يقع في المحظور.

حاول نفادي إقناع عائلة الكبير وأصدقائه أنه عراف، وظل يخبر كل فرد منهم بما يعتبره سرًا يخفى على الجميع، لكنه يعرفه بحكم أنه عراف، وحاول التأكيد على معرفة ما يخفيه الحضور، مقررًا إلقاء تعويذة سحرية ليبهر الجميع بقدراته.

كلمات تعويذة نفادي

وتقول كلمات التعويذة: «اخرج من الحيطان، واطلع من الشقوق، واللي اتلسع من الشربة يجيب مرهم حروق، يا خارجة من القمقم الفضة، يا جردل مليان واتفضى، إن طلعت لي في الضلمة، الحقني بطست الخضة، اقطع الشريط، والأكس في التاكس، سكت الجميع ثم تكلم الحمار، ثم قال.. هاااااااه».

التعويذة حقيقية

الكلمات التي ألقاها نفادي نالت إعجاب جوني، وسأله خائفًا: «جبت التعويذة منين؟»، ورد نفادي بأنه حصل عليها من على شبكة الإنترنت، ليرد عليه جوني بأنه حصل على تعويذة حقيقية، ليؤكد نفادي أنه كتب في محرك البحث عن رغبته بالحصول على تعويذة حقيقية.

شبح باللون الأخضر يظهر في الكبير

حالة من التوتر عاشها جوني بعد معرفته بالتعويذة الحقيقية، وضرب بيده على صدره قائلاً: «يا وقعة مشعوذة»، وسرعان ما ظهرت صورة في الكادر لشبح باللون الأخضر يصدر أصواتًا مرعبة، قبل أن يخرج وجه نسائي يصرخ بسخرية ممزوجة بمشاعر الرعب التي تسيطر على الجميع.