«الأوقاف» تطلق الأسبوع الثقافي من مسجد قاهر التتار بمصر الجديدة

في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، انطلقت فعاليات اليوم الأول من الأسبوع الثقافي بمسجد قاهر التتار بمصر الجديدة بالقاهرة أمس، بعنوان «الأمانة»، حاضر فيها الدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور ياسر مرسي أستاذ التفسير المساعد بجامعة الأزهر، وقدم الفعاليات الدكتور حسن سليمان المذيع بإذاعة القرآن الكريم، بحضور القارئ أحمد تميم المراغي، والمبتهل زياد عادل مبتهلا، والدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور منتصف محمود عبد المهيمن مدير الإدارات الفرعية بمديرية أوقاف القاهرة، والشيخ محمود عبد الباقي مدير إدارة أوقاف النزهة بالقاهرة، والشيخ عبد العزيز البنا مفتش بالإدارة، وجمع غفير من رواد المسجد.

الغاية من بعثة النبي

وفي كلمته أكد الدكتور خالد صلاح أن الغاية من بعثة النبي (صلى الله عليه وسلم) السمو والارتقاء بالأخلاق حيث قال (صلى الله عليه وسلم): «إِنَّمَا بُعِثتُ لأُتَمِّمَ صالِحَ الأخْلاقِ»، مبينا أن الأمانة صفة الأنبياء والمرسلين، وهي شعارهم قال الحق (سبحانه وتعالى) على لسانهم: «إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ»، كما بين أن الأمانة من الأخلاق الاجتماعية التي تدل على سموِّ المجتمع وتماسك بنيانه، وأن الأمانة من الأمان والإيمان، فهما صنوان لا يفترقان فإذا ذهبت الأمانة تبعها الإيمان، قال نبينا (صلى الله عليه وسلم): «لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ».

وفي كلمته أكد الدكتور ياسر مرسي أن الأمانة من أوسع أبواب الأخلاق الحميدة فهي تتسع لتعم كل جوانب الحياة، فالكل مأمور بالأمانة والمحافظة عليها قال (سبحانه): «فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ»، مؤكدًا أن الأمانة مسئولية عظيمة، وحمل ثقيل وحقيقتها: أداء حق الله بعبادته، والقيام بحقوق الخلق من غير تقصير، كما بين أن الأمانة مجالاتها عديدة ومتنوعة فمنها المحافظة على العبادات، والقيام بها على أكمل وجه، ومن الأمانة أمانة الكلمة والفتوى، ومن الأمانة حفظ الودائع وأداؤها لأصحابها، وأن الأمانة والمحافظة عليها دليل الفلاح قال (سبحانه): «قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ».

أوصاف المؤمنين في القرآن

وفي أوصافهم قال سبحانه: «وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ»، موضحًا أن الفلاح والفوز بالجنة لا يكون إلا بالتحلي بخلق الأمانة، وأن الأمانة في تربية الأبناء وتنشئتهم على الأخلاق الحميدة، مختتمًا حديثه بأن النبي (صلى الله عليه وسلم) جعل الأمانة دليلًا على الإيمان، قال (صلى الله عليه وسلم): «لاَ إِيمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ، وَلاَ دِينَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ».