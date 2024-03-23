أحد نجوم الروايات العالمية في الحلقة 13 من الكبير أوي.. معلومات عن شخصية نفادي

حلقة مختلفة قدمها نجوم مسلسل الكبير أوي الجزء 8، اليوم 13 رمضان، إذ ظهر نجوم العمل متنكرين بشخصيات من الروايات العالمية، من ضمنهم حاتم صلاح بشخصية نفادي الذي ظهر متنكرًا في «أحدب نوتردام»، فما قصة تلك الشخصية.

أحدب نوتردام هي رواية شهيرة ألفها الكاتب الفرنسي فيكتور هوجر عام 1831، وتم تحويل الرواية إلى فيلم في أمريكا عام 1923، وآخر بفرنسا عام 1956، بطولة عدد من الفنانين من بينهم جينا لولو بريجيدا وآلان كوني وأنطوني كوين، وفيلب كلاي وجان تيسييه وفيليب وروبرت هيرش، كما أنه تم عمل فيلم ثالث من الرواية عام 1982.

رواية أحدب نوتردام

تتحدث الرواية عن «كويسمودو» الذي يعمل كـ«قارع أجراس» في كاتدرائية نوتردام، الذي يقع في حب «أزميرالدا» التي تعمل راقصة، لكنها تتجنبه وتحب جنديا في الجيش، وتدور الأحداث حول تعرض تلك الراقصة للخطر من أحد رجال العصابات، إذ يريد قتلها لاعتبارها ساحرة، فتلجأ إلى «كويسمودو» الذي يعرض حياته للخطر ويخبئها في الكاتدرائية لأنه يحبها، بحسب موقع سكاي نيوز عربية.

عرض مسرحية أحدب نوتردام في دولة الكويت

وفي عام 2023 تم عرض مسرحية أحدب نوتردام في دولة الكويت، وكانت المسرحية من بطولة يعقوب عبدالله مع بدر الشعيبي كفاح الرجيب، وغيرهم من نجوم الفن بالكويت.