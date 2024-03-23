أول درس سياسي من حسن الصباح لجماعته في مسلسل الحشاشين.. ماذا قال عن الفوضى الخلاقة؟

يظهر حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين ومرشدهم، واقفًا داخل قلعة آلموت وأمامه رسول قادم من خارج القلعة، ليبشره بما يدور من فرقة وتشتت يعصف بمصير الدولة السلجوقية بعد رحيل السلطان ملك شاه، ويتحدث مرشد الجماعة في الحلقة 13 من مسلسل الحشاشين حول الفرصة العظيمة للفتن، وهو ما يطلق عليها حديثا «الفوضى الخلاقة».

يستقبل حسن الصباح داخل القلعة «زكوان» رسول ابن الحافظ، الرجل القوي الذي يحكم إحدى القلاع، وينتظر ما تسفر عنه الأحداث التالية لعلامات انهيار الدولة السلجوقية، بعد وفاة ملك شاه، ويخبر الرسول زعيم الحشاشين بأن الصراع يشتد والفرقة تدب بين أبناء السلطان الراحل الأربعة.

وينبّه إلى أن زوجة السلطان تركان خاتون، التي أخفت نبا موت السلطان حتى تهيئ الأمور لابنها محمود ليكون الخليفة من بعده، وحبست الابن الأكبر بركياروق، لكن أتباعه تمكنوا من إخراجه من السجن، ولا زال الأشقاء يحاولون تجاوز خلافاتهم، مؤكدا أن الخليفة العباسي يراقب الصراع وسينضم لمناصرة الأقوى ومن يحكم قبضته على السلطة.

سأل حسن الصباح عن ابن الحافظ في قلعته، وكان رد «زكوان» أنه مسيطر في قلعته، لكنه يحذر الحشاشين وزعيمهم من أنه في حال تصالح أبناء السلطان ستكون كل القلاع في خطر، ويقاطع حسن الصباح الرسول قائلا بأن كل القلاع ستكون في خطر ما عدا قلعة آلموت، وطلب منه أن يبلغ ابن الحافظ سلامه.

الوجه الخفي للصباح

قرر الصباح أن تصبح الدعوة لجماعته علنية، وطلب من برزك آميد أن يخرج رجاله بالسلاح في الشوارع، وقتل من يخالفهم بأبشع الطرق، وتظهر المشاهد المشانق وسط الشوارع، وقتل المعارضين في الميادين، مصحوبا بجملة زعيم الحشاشين: «عايز الرعب يملأ القلوب»، ويحذره أحمد عيد الذي يؤدي دور زيد بن سيخون، من تحول الجماعة في عيون العوام من المظلومية للجبروت، وهو ما يثير لديهم روح الكراهية والرغبة في الانتقام من الجماعة.

رد حسن الصباح على زيد بن سيخون

ورد حسن الصباح على زيد بن سيخون قائلاً: «الجبار المكروه شيء جميل يا زيد، شيء يجرأ الضعفاء ويخليهم يقدروا يحققوا كل اللي نفسهم فيه، وزي ما الناس انضموا لنا بالشفقة والتعاطف في الأول، ينضموا لنا الآن من باب القرب من القوي، وقت خلاف أولاد ملك شاه فرصة من دهب، فرصة هتخلي الناس في خدمة المارد الغول القوي، اللي ظهر في أصفهان تمهيدا للقيامة».