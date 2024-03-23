مسلسل مسار إجباري الحلقة 13.. كشف خيط جديد في مقتل حبيبة الكردي

شهد مسلسل مسار إجباري في الحلقة 13 أحداثًا مثيرة؛ إذ هدد المحامي مجدي حشيش (رشدي الشامي) إحسان (صابرين) وطالبها بأن تنصح أبناءها بالاتبعاد عن قضية مقتل حبيبة الكردي، وأن من الأفضل لهم عدم الخوض في هذه التفاصيل تجنبًا لشر مسعد (محسن منصور)، وطلب منها أن يلتفت نجلها علي (عصام عمر) للسفر إلى الخارج والاستعداد للمنحة، لكن بعد سماع كلامه للنهاية، أخبرته بانتهاء الزيارة.

مسلسل مسار إجباري الحلقة 13.. زيادة شكوك مي الغيطي

وخلال مسلسل مسار إجباري الحلقة 13، تخبر خديجة (مي الغيطي) ابن خالة حبيبة الكردي، الدكتور صفوت بأنها تشك فيه في مقتل حبيبة وتخبره بالخلافات التي كانت بينهما، وأن ذلك على عكس ما كان يخبرها به وأن الأمور بينهما على ما يرام، لتزداد شكوكها وتزوره في معمل الأبحاث، ليخبرها بأن سناء زوجته (جوري بكر) هي من قتلت حبيبة بسب خيانته لها.

وعندما يذهب الدكتور صفوت إلى المنزل تحدث مشادة بينه وبين زوجته سناء، ويتهمها بمقتل حبيبة الكردي لرغبة المحامي مجدي حشيش في التخلص من صفوت باتهامه في مقتل حبيبة والزج به إلى السجن، لكن الزوجه تنفى هذه الاتهامات وتتركه وتفضل عدم الرد.

على وحسين يصلان لدليل مهم في القضية

وفي مسلسل مسار إجباري الحلقة 13، يستمر الأخوان علي وحسين في البحث عن القاتل الحقيقي، ويضربان بتهديدات المحامي مجدي حشيش عرض الحائط، ويتوجهان لآخر مكان التقى فيه صفوت وحبيبة قبل مقتلها، للحصول على تفريغ الكاميرات في هذا اليوم، لكن صاحب المطعم يرفض طلبهما، ويساعدهما أحد الموظفين في هذه المهمة، مقابل الحصول على الدولارات التي عرضوها على صاحب المطعم.

بعد الاطلاع على تفريغ الكاميرات، يصل علي وحسين إلى لغز مهم، وهو حدوث خلاف بين حبيبة وصفوت، وعلى أثره تتركه حبيبة وتمشي، وحينها كان بحوزته آله حادة «سويس نايف»، وتكون هذه الآلة الخيط الرئيسي للوصول إلى القاتل الحقيقي وبالتالي تقديمه للمحاكمة.