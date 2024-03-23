ملخص الحلقة 13 مسلسل مسار إجباري.. صفوت يتهم زوجته بمقتل حبيبة الكردي 

شهد ملخص الحلقة 13 مسلسل مسار إجباري أحداثا مهمة؛ إذ حاول حسين (أحمد داش)، إقناع أخيه علي (عصام عمر) بأن يعترف لخديجة (مي الغيطي) بقصة الرشوة التي تلاقها والدهما عمر البرنس، للتخلص من مخاوفه، إلا أنه رفض ذلك، لكون الموقف مختلف بالنسبة لخديجة ابن خالة حبيبة، خاصة أنها طرف في القضية، إلا أنه عندما يقابلها يعترف لها بأنه معجب بها، لتتوالي فيما بعد الأحداث وربما يستطيع إخبارها بسر والده.

ملخص الحلقة 13 مسلسل مسار إجباري.. مسعد يهدد المحامي

وخلال ملخص الحلقة 13 مسلسل مسار إجباري، يهدد مسعد الذي يجري التحقيق معه في تهمة تزوير الأدلة الجنائية، المحامي الموكل من قبل مجدي حشيش للدفاع عنه، ويخبره إنه إذا تمت محاكمته وسجن فسوق يقلب الدنيا على الجميع ويسجن مجدي حشيش نفسه، مؤكدا أنه يعرف القاتل الحقيقي لحبيبة الكردي.

وفي ملخص الحلقة 13 مسلسل مسار إجباري، طالب الدكتور مجدي حشيش (رشدي الشامي)، سناء (جوري بكر) بأن تحاول معرفة مكان الأبحاث من زوجها، مؤكدا أنها فرصتها الأخيرة.

ويذهب الدكتور صفوت إلى منزله، وتحدث مشادة بينه وبين زوجته سناء، ويتهما بمقتل حبيبة الكردي، لكنها تنفى هذه الاتهامات.