«صُناع البسمة»: لكل أم مريض سرطان.. شكراً

في حياة كل منا أم حنونة متفانية وملهمة، فهي معانٍ خُلقت لهن، ويستحققنها عن جدارة، لكن في حياة أطفال السرطان بطلات يمنحن الأمل والصبر لصغارهن، ويعشن تجارب مؤلمة، ويكُنَّ حائط الصد الأول والأخير لأبنائهن في رحلة العلاج، لذا كُنَّ الأجدر بالفوز بلقب الأم المثالية، والأَولى بالتكريم في عيد الأم.

على أنغام أغنيات عيد الأم الشهيرة، قام فريق صُناع البسمة بتكريم أمهات أطفال «57357» في عيد الأم، لما يبذلنه من جهد وتضحيات، وتوزيع الهدايا على الأطفال المرضى، الزيارة التي أثلجت قلوب الجميع، أعضاء الفريق قبل الأمهات وأطفالهن، بحسب فوزى نصيف، منسق الفريق: «حرصنا على إتمام الزيارة يوم عيد الأم، رغم أنه كان يوافق الخميس، وهو يوم عمل لأعضاء الفريق، والأطفال فرحوا جداً بالهدايا، ورقصوا على موسيقى أغاني الأطفال المحببة إليهم».

دعوات الأمهات الصادقة أثلجت قلوب أعضاء فريق صُناع البسمة

دعوات الأمهات الصادقة، أثلجت قلوب أعضاء فريق صُناع البسمة، وفقاً لـ«نصيف»، فهي التي تبث في نفوسهم روح الأمل والتفاؤل والإصرار على تكملة رسالة الفريق، وهي رسم الفرحة والابتسامة على وجوه وقلوب الجميع، خاصة المحتاجة أن تفرح وتبتسم، ولو لدقائق.

الأمهات يحملن من الهم والألم والمسئولية

«الأمهات يحملن من الهم والألم والمسؤولية ما يفوق مريض السرطان نفسه، لذا كانت الزيارة ومحاولة إسعادهن رائعة، شعرن أن هناك من يشعر بألمهن ويُقدر تضحياتهن»، يقولها رأفت حلمي، أخصائي بمستشفى 57357، متوجهاً بالشكر لأعضاء فريق صُناع البسمة، داعياً الجميع للزيارة والتبرع لعلاج المرضى: «الأطفال بانتظاركم دائماً لاستكمال فرحتهم».