بعد محاولات عديدة من دينا الشربيني في دور ليلى، وشريف سلامة في دور أحمد بمسلسل كامل العدد + 1 لقضاء وقت رومانسي مع بعضهما بعيدا عن مشاكل الأبناء وفشلهما في ذلك منذ بداية الجزء الأول، استطاع الثنائي فعل ذلك بعد أن فاجأت ليلى زوجها أحمد بحضورها للغردقة أثناء تواجده هناك لحضور مؤتمر طبي، ما جعلهما يتقربان إلى بعضهما مرة أخرى، ويهتم متابعو المسلسل بمعرفة مواعيد عرض مسلسل كامل العدد + 1 على قناة ON في رمضان 2024 الحلقة 14 لمتابعة أحداث المسلسل.

مواعيد عرض مسلسل كامل العدد + 1 على قناة ON في رمضان 2024 الحلقة 14

وعن مواعيد عرض مسلسل كامل العدد + 1 على قناة ON في رمضان 2024 الحلقة 14، فيأتي موعد العرض الأول للحلقة اليوم الأحد في تمام الساعة 6:05 مساء على قناة ON drama، بينما يتم إعادتها الساعة 1:30 بعد منتصف الليل على القناة نفسها، ويتم إذاعة الحلقة للمرة الثانية على قناة ON في تمام الساعة 7:30 مساء.

ويناقش مسلسل كامل العدد قضية مهمة أيضا وهي رغبة الفتيات في أن يصبحن بلوجرز، وما يتنازلن عنه وما يتعرضن له في سبيل ذلك، فبعد أن أصبحت أمينة ابنة ليلى بلوجر مثل ما كانت ترغب، توجهت لحضور حفل غنائي دون علم أحد، وحدثت مشكلة كبيرة أثناء حضورها الحفل الأمر الذي جعلها في موقف غير آمن على حياتها على الإطلاق.