نصائح لإبعاد الأطفال عن الهاتف.. على غرار مسلسل كامل العدد +1

يعيش «أحمد وليلى» مع أبنائهما الـ8، خلال أحداث مسلسل كامل العدد +1، ويقضي الأبناء معظم أوقاتهم في تصفح الهاتف طوال الوقت، لذا فإن هناك بعض النصائح للأطفال لاستغلال الوقت في أشياء مفيدة، لإنهاء تعلقهم الزائد بالهاتف.

توظيف طاقات الأبناء في أشياء مفيدة، من الأمور المهمة، وهو ما جعل موقع parentcircle يسلط الضوء عليها ويقدم نصائح لإبعاد الأطفال عن استخدام الهاتف، بشكل مفرط يؤثر سلبًا عليهم.

مشاركة الأطفال أنشطتهم المختلفة

هناك طرق عديدة لتقليل تعلق الأطفال بالهاتف، مثل مشاركتهم للعديد من الأنشطة المختلفة التي يؤدونها، مثل اللعب أو مشاهدة الكرتون، مما يضطرهم إلى البقاء في منازلهم دون ملل، دون الإمساك بالهاتف.

اصطحاب الأطفال إلى الحديقة

يمكن اصطحاب الأطفال إلى الحديقة، أو إلى ملعب قريب من المنزل، لقضاء بعض الوقت في الجري واللعب، أو اصطحابهم في جولات مشي منتظمة لاستكشاف عجائب الطبيعة، لأن الوعي المتزايد بالبيئة يمكن أن يثير فضولهم ويأسر خيالهم.

التحدث مع الأطفال في أمورهم

ينبغي على الآباء التحدث إلى أطفالهم بشكل مستمر، لأن تخصيص بعض الوقت لهم، يؤدي إلى تقوية الصلة معهم، يمكن خلالها ممارسة أي شيء، مثل لعب ألعاب الطاولة، أو إشراك الطفل في أنشطة مثل الطبخ، وبذلك سيتوقفون عن استخدام الهاتف للهروب من الوحدة.

تطوير مهارات القراءة والكتابة لدى الأطفال

يساعد تطوير مهارات القراءة والكتابة لدى الأطفال، على تقليل استخدامهم للهاتف، مما يجعلهم ينشغلون بالكتابة أو بقراءة قصة، فلا يجدون وقتا للتفرغ للهاتف.

مسلسل كامل العدد +1، من بطولة الفنانة دينا الشربيني، والفنان شريف سلامة، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم إسعاد يونس، آية سماحة، أحمد جمال سعيد، صدقي صخر، جيهان الشماشرجي، وصدقي صخر، والعمل الدرامي من إخراج خالد الحلفاوي، وتأليف رنا أبو الريش، ويسر طاهر.