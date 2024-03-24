موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة CBC الحلقة 14.. كيف ستنتقم عايدة؟

موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة CBC الحلقة 14 أمر يهم العديد من متابعي العمل خلال الساعات الجارية، لما تم تقديمه من تطورات مشوقة في الأحداث خلال الحلقات الماضية، خاصة بعدما تبين على الدكتورة عايدة التي تلعب دورها الفنانة غادة عبدالرازق، أنّها ستستدرج زوجها ياسين ويجسد شخصيته الفنان محمد علاء، من أجل استكمال خطة انتقامها.

موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة CBC الحلقة 14

سيكون موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة CBC الحلقة 14 للمرة الأولى في تمام الساعة 2:45 صباحًا، ويعاد العمل للمرة الثانية في الساعة 1:45 مساءً.

فيما تعرض الحلقة للمرة الأولى في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً عبر شاشة «سي بي سي».

أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 13

وشهدت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 13، العديد من التطورات بدأت بتلقي الدكتورة عايدة رسالة صادمة عبر هاتفها الشخصي تفيد بتهريب زوجها ياسين الغول لشقيقه سامح خارج البلاد، لينقذه من انتقام زوجته منه.

وتطورت الأحداث باستدراج عايدة لزوجها ياسين من خلال لقاء رومانسي، إذ قامت بالاتصال عليه ومن ثم ذهبت لمنزله وفاجئت زوجها بالأمر وكذلك ارتداءها فستان أسود اللون تميز بشياكته، وكذلك تحضير سهرة رومانسية له، ليتبين على نظراتها نيتها للانتقام من زوجها ياسين الغول.

تدور أحداث مسلسل صيد العقارب في إطار اجتماعي درامي مشوق، باندلاع صراع بين عائلتين من كبار عائلات الصعيد بعد عشرة جمعت بينهم لمدة نحو 50 عامًا، وذلك بسبب قتل نجل عائلة على يد نجل العائلة الأخرى.

أبطال مسلسل صيد العقارب

يشارك في بطولة صيد العقارب نخبة كبيرة من الفنانين من بينهم، غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، رياض الخولي، سيمون، محمد علاء، محمد علي رزق، محمود عبد المغني، رياض الخولي، أحمد جمال سعيد، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.