هل تفرض البنوك رسوما على شراء شهادات الادخار عبر الإنترنت؟.. اعرف التفاصيل

تتيح أغلب البنوك العاملة في مصر خدماتها من خلال التطبيقات البنكية، التي يتم من خلاله إجراء وتقديم الخدمات والمعاملات المصرفية بسهولة دون الحاجة لذهاب إلى الفروع والانتظار لوقت طويل.

شراء الشهادات أونلاين

ومن أبرز الأنشطة والخدمات التي تقدمها البنوك من خلال الإنترنت البنكي هي معرفة أرصدة الحسابات، وتحويل الأموال بين الحسابات، ودفع الفواتير، والتقدم بطلب للحصول على القروض، وعرض سجل المعاملات، وإدارة الاستثمارات وغيرها.

ومن أبرز وأهم الخدمات المصرفية البنوك التي تتم عبر الإنترنت هو شراء الشهادات البنكية، ولكن يتساءل العملاء عن هل هناك رسوم إضافية على شراء الشهادات إلكترونيا.

ولفتت عدد من البنوك عبر موقعها الإلكتروني إن هناك رسوما رمزية تقدر بـ 3 جنيه يتم تحصيلها لشراء الشهادات بأي شكل أو طريقة سواء إلكترونيا أو من البنك.

مميزات الإنترنت البنكي

وتأتي هذه الرسوم مقابل دمغة طلب شراء شهادة، خاصة وأن شراء الشهادات إلكترونيا مضمون من خلال عدم الحاجة بالذهاب إلى البنك بالنقود، وكذلك الراحة للعملاء، والوصول للخدمات، حيث توفر هذه الطريقة ريقة سريعة للعملاء لإدارة شؤونهم المالية بغض النظر عن موقعهم.