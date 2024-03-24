مكون على السحور يدمر الكلى.. توقف عنه فورًا

يعتبر الملح من المٌكونات التي لا غنى عنها على السحور، فهو أساسي في كل وجبة، وهناك وجبات تعتمد بشكل عام عليه، منها المخللات والجبنة القريش والفول، والعديد من الأطعمة التي بها نسبة عالية من الأملاح، وهو ما حذرت منه الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البتكريا والمناعة والتغذية الحيوية في جامعة القاهرة، خصوصًا في وجبات السحور.

زيادة الملح في وجبات السحور تدمر الكلى

وتحذر «عبد الوهاب» من زيادة نسبة الأملاح على وجبات السحور، لأن الملح بشكل عام يسبب ارتفاع الضغط الذي يمكن أن يسبب أمراض القلب والشرايين، ويضر بالكلى على المدى الطويل ويقلل كفاءتها، مما يُمثل عبئا على الإنسان الصائم، لأنه يمتص من خلال الصوديوم كمية كبيرة من الماء وبالتالي يسبب ضغطا على الكلى فيتسبب في أمراض القلب والشرايين.

سبب العطش في نهار رمضان

الملح يُمتص في مجرى الدم مما يجعل الدم أكثر ملوحة مما كان، ومن ثم تحاول الخلايا الاحتفاظ بالماء وتبعث برسالة إلى الجزء المسؤول عن العطش بالمخ، لذا يُفضل عدم تناول الأطعمة المملحة أو المخللات على السحور، وهناك أطعمة غير متوقعة بها نسبة عالية من الأملاح منها التالي:

الشوربة الجاهزة

الصلصة الجاهزة

مكعبات المرق

عجينة البيتزا

الأطعمة المعلبة

خلطات الكيك والحلويات

تتضمن علب الكيك والحلويات الجاهزة على نسب مرتفعة من الصوديوم والمواد الحافظة.

الأجبان المصنعة

تعتبر الألبان مصدرًا جيدًا للكالسيوم والفيتامين «د»، لكن يحتوي بعض من أطعمة الألبان كالجبنة واللبنة والأجبان المصنعة على نسبة مرتفعة من الملح.

تحتوي الجبنة الأمريكية على نحو 400 ميليجرام من الصوديوم.