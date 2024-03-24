موعد عرض الحلقة 14 من مسلسل عتبات البهجة.. يحيى الفخراني يكتشف سر حفيده

أحداث كثيرة شهدتها الحلقة 13 من مسلسل عتبات البهجة، ويتساءل الكثير من المشاهدين ماذا سيحدث في الحلقة المقبلة بعد كشف سر حفيد يحيى الفخراني، لذا يبحثون عن موعد عرض الحلقة 14 من مسلسل عتبات البهجة في رمضان 2024 على قناة DMC.

موعد عرض الحلقة 14 مسلسل عتبات البهجة

من المقرر أن موعد عرض الحلقة 14 مسلسل عتبات البهجة على قناة DMC في تمام الساعة 6:15 مساءً في نفس توقيت منصة watch it، ويعاد بثها يوميا في تمام الساعة 12 ظهرا و5 صباحا.

أحداث مسلسل عتبات البهجة

عمر «خالد شباط»، حفيد الفنان يحيى الفخراني، غاب عن المنزل عدة أيام بسبب مشاكل مع جده، لكن بعد تعب جده يحيى الفخراني عاد مرة أخرى، إذ اتصل به أحد الطلاب في سنتر الدروس الخصوصية، وأخبره بسقوط جده على الأرض، ليؤكد عمر لجده أنه سيكون معه مدى الحياة ولن يتركه.

ويضم المسلسل يحيى الفخراني، وصلاح عبد الله، وجومانا مراد، وعنبة، والفنان اللبناني خالد شباط، وصفاء الطوخي، وعلاء مرسي.