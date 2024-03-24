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دراما المتحدة

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 14.. يحيى الفخراني يقدم نصائح لهنادي مهنا

كتب:

محمد عزالدين
08:59 ص | الأحد 24 مارس 2024
يحيى الفخراني

يحيى الفخراني

احتوت أحداث الحلقة 13 من مسلسل عتبات البهجة على العديد من الأحداث والمواقف المهمة، ووجه خلالها الفنان يحيى الفخراني العديد من النصائح لطلاب سنتر الدروس الخصوصية ولمتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي وإلى فلة «هنادي مهنا» لكي تختار شريك حياتها، بينما ينتظر المشاهدون ما سيحدث في مسلسل عتبات البهجة الحلقة 14 والتي تعرض على قناة دي إم سي.

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 14

شهد مسلسل عتبات البهجة الحلقة 13 العديد من المشاهد والأزمات، كان من أهمها رفض جومانا مراد المهر المقدم من محسن منصور لهنادى مهنا، لذا يهتم المشاهدين بمعرفة الأحداث المنتظرة في مسلسل عتبات البهجة الحلقة 14.

عرض الفنان «المعلم حنفي» محسن منصور على «نعناعة» جومانا مراد ضعف المبلغ مهرًا للفنانة هنادي مهنا «فلة»، إلا أن نعناعة رفضت وأحبرته بالبحث عن زوجة أخرى ويترك شقيقتها التي ستتزوج قريبا ضمن أحداث مسلسل عتبات البهجة في الحلقات القادمة.

أحداث الحلقة 13 من عتبات البهجة

خلال أحداث الحلقة 13، يلتقي الفنان يحيى الفخراني بالفنانة هنادي مهنا «فلة» ليقدم لها نصائح في الحياة واختيار شريك الحياة من بين «تيتا» عنبة والمعلم «حنفي» محسن منصور، ويسألها عما تحتاجه في الحياة هل المال أم الشهرة؟، لترد عليها بأنها لا تعرف ما تحتاجه من الحياة.

عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، يجسد فيها شخصية بهجت الأنصاري، تدور أحداثه في قالب كوميدي اجتماعي يجمع بين الإثارة والتوتر والمفاجأة.

مسلسل «عتبات البهجة» بطولة يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، عمرو صحصاح.

 

 

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