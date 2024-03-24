ينتظر محبو الفنان يحيى الفخراني موعد عرض الحلقة 14 من مسلسل عتبات البهجة على قناة dmc اليوم، وستعرض الحلقة الجديدة من المسلسل على قناة dmc الساعة 6:15 مساءً، ويعاد في اليوم التالي الساعة 5 صباحاً و12 ظهراً، كما يتزامن عرضه على منصة Watch it الرقمية ضمن مسلسلات رمضان 2024.

موعد عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة 14 على قناة DMC اليوم

ويبدأ موعد عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة 14 على قناة DMC اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويعاد بثه في تمام الساعة الثانية صباحًا، مع حلقات جديدة للمسلسل، ويعاد بث مسلسل يحيى الفخراني على القناة نفسها في الثامنة صباحاً، والعمل مقتبس من رواية للأديب إبراهيم عبد المجيد وتحمل نفس الاسم، وعالجها للتلفزيون الدكتور مدحت العدل، والعمل الدرامي من إخراج مجدي أبو عميرة.

أحداث شيقة في مسلسل عتبات البهجة الحلقة 14 على قناة DMC

خلال ماراثون دراما 2024، ينتظر عشاق مسلسلات رمضان موعد عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة 14 على قناة DMC اليوم لمتابعة أحداث جديدة ومشوقة خلال العمل الدرامي الذي يصنف ضمن المسلسلات الاجتماعية، وتدور أحداثه حول «بهجت»، اليوتيوبر والمؤثر، الذي يبث مقاطع فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لإحياء القيم مع حفيديه.