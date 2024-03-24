عاجل.. سحب رعدية ممطرة ورياح.. تحذير لـ5 فئات من طقس الساعات المقبلة
كتب:
نرمين عزت
04:37 ص | الأحد 24 مارس 2024
طقس الساعات المقبلة
وجهت الصفحة الرسمية لهيئة الأرصاد الجوية على«فيسبوك»، تحذيرات تخص طقس الساعات المقبلة، من خلال الإعلان عن ظهور السحب الرعدية الممطرة التي تقترب من حدود البلاد ورياح شديدة إلى متوسطة، وفي هذا الطقس المتقلب يحذر أطباء الحساسية والمناعة مجموعة من فئات من الناس هن الأكثر تضررا في هذه الأجواء نستعرضها في السطور التالية:
تحضير لـ5 فئات من تقلبات الطقس
ومن خلال تصريح لـ«الوطن»، نصح الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، مجموعة من الفئات بتوخي الحذر وقت التقلبات الجوية وعدم الخروج إلا للضرورة، قائلاً: في مثل هذه الأوقات في حالة وجود رياح مثيرة للأتربة ننصح الفئات التالية بعدم الخروج وهم:
- مرضى الحساسية لأن الأتربة والغبار يهيج الحساسية.
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- ممنوع خروج الأطفال.
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- كبار السن.
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- ضعاف المناعة.
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- الحامل والرضع.
ومن خلال صور القمر الصناعي من المتوقع أن تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وسيناء والصحراء الغربية تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد والصحراء الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة البحر الأحمر .
نصائح للتعامل مع التقلبات الجوية
وبحسب«الحداد» يجب الانتباه إلى النصائح التالية حتى نهاية التقلبات الجوية:
- عدم إهمال الأمهات ملابس أولادهن، إذ يجب أن يرتدوا قطعا قطنية للتدفئة.
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- - على مرضى نقص المناعة عدم إهمال المشروبات والسوائل الدافئة التي تقوي مناعتهم، وينصح «الحداد» بتناول الزنجبيل.
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- - على الحامل عدم الخروج إلا للضرورة، كما يجب ارتداء الكمامة.
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- - عدم إهمال كبار السن، وإمدادهم بالكشافات والبطاريات التي تساعدهم حال انقطاع الكهرباء.
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- - عدم الاقتراب من النوافذ في حال سقوط الأمطار، لأن ذلك يسبب ألما لمرضى الحساسية «الغبار الصغير يهيج الشعب الهوائية».
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- - عدم تجاهل تناول قدرًا كافيًا من الماء، لأنه يحافظ على رطوبة الجسم.
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- - عدم لمس الأنف والفم والعين.