رسميًا انتهاء فصل الشتاء في هذا الموعد.. «احذروا التقلبات الجوية»

في ظل التقلبات الجوية التي نشهدها على مدار الأيام القليلة الماضية بين الارتفاع والانخفاض المفاجئ في درجات الحرارة، بدأ محبو فصل الربيع البحث عن موعد انتهاء فصل الشتاء رسميا، المعروف بنسماته الباردة، حتى يستقبلوا فصل الربيع بطقسه المعتدل.

رسميًا انتهاء فصل الشتاء في هذا الموعد

وكانت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، قالت إنّ رسميًا انتهاء فصل الشتاء يكون في الـ20 من مارس 2024، ليبدأ بعده فصل الربيع في الـ21 من الشهر ذاته وينتهي في الـ20 من يونيو 2024، لتودع بذلك مصر والبلاد الواقعة بالنصف الشمالي للكرة الأرضية فصل الشتاء جغرافيًا وفلكيًا.

ويُشار إلى هذا الحدث باسم الاعتدال الربيعي، حيث تتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء، ما يُؤدي إلى تساوي ساعات النهار والليل في جميع أنحاء العالم، ومن المقرر أن يستمر فصل الربيع لمدة 92 يومًا و17 ساعة و44 دقيقة.

تقلبات جوية متكررة خلال فصل الربيع

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد فإنّه بداية من يوم 20 مارس الذي يوافق بداية فصل الربيع وحتى يوم 24 من الشهر ذاته، تشهد البلاد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وتكون الظاهرة الجوية المؤثرة هي شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ويقول الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ السمة الرئيسية من فصل الربيع هي التقلبات الجوية المتكررة ما بين ارتفاعات وانخفاضات على مدار اليوم، وهو ما يستلزم من المواطنين عدم التخلي عن الملابس الثقيلة، خاصة خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل التي تتميز بانخفاض درجات حرارتها بشكل ملحوظ.