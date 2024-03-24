ترصد أحداث مسلسل صدفة الحلقة 14، الرد على الكثير من التساؤلات حول الأحداث التي تعرضت لها ريهام حجاج «صدفة» خلال الحلقات الماضية، إذ وقعت في العديد من المشكلات، مع فشلها في إقناع خالد الصاوي بالاعتراف بها وبنسبها.

مواعيد عرض مسلسل صدفة على الحياة وcbc في رمضان 2024 الحلقة 14

ويرصد «الوطن» في السطور التالية، مواعيد عرض مسلسل صدفة على الحياة وcbc في رمضان 2024 الحلقة 14.

من المقرر أن يكون موعد الحلقة 14 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساءً، وهو العرض الأول.

ويُعرض مسلسل صدفة الحلقة 14 على شاشة قناة cbc في تمام الساعة 10:30 مساءً، بينما تكون الإعادة 8:15 من صباح اليوم التالي.

ويأتي موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 14 على قناة dmc في تمام الساعة 12:15 صباحًا، والإعادة 6:30 صباحًا.

كما تعرض الحلقة 14 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على شاشة القناة الأولى 10:30 مساءً، والإعادة 3:00 صباحًا.

أبطال مسلسل صدفة

ومسلسل صدفة، من بطولة ريهام حجاج، عصام السقا، خالد الصاوي، سلوى خطاب، نور إيهاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.