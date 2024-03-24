تعتبر الليالي الوترية في شهر رمضان 1445 أحد أهم الفرص الروحية للمسلمين للتقرب إلى الله وزيادة الأجر والثواب، فالليالي الوترية تمثل فرصة للعبادة والدعاء والتضرع، وتتميز الليالي الوترية بالسكينة والخشوع، وتعزز الروحانية والتواصل القلبي مع الله، كما أن أداء صلاة الوتر في هذه الليالي يعطي المسلم شعورًا بالرضا والسكينة، ويعزز الإيمان والاستقامة في الطريق الذي يرضي الله.

فضل الليالي الوترية لشهر رمضان

الليالي الوترية لشهر رمضان 1445 فرصة لطلب الرزق والبركة، والتوبة والاستغفار، وتحقيق السلام الداخلي والراحة النفسية. وبالتالي، فإن استغلال الليالي الوترية في رمضان يعتبر فرصة ثمينة لتعزيز العبودية والقرب من الله، وتحقيق النجاح الروحي والدنيوي في الحياة.

موعد الليالي الوترية في رمضان 1445

جاءت الليالي الوترية في رمضان 1445هـ وفقا لما أعلنته دار الافتاء منذ استطلاع هلال رمضان كالتالي:

• ليلة 15 رمضان تبدأ من مغرب يوم الأحد 24-3-2024م وتنتهي بفجر يوم الاثنين 25-3-2024م.

ليلة 17 رمضان تبدأ من مغرب الثلاثاء 26-3-2024 وتنتهي بفجر يوم الأربعاء 27 -3-2024.

ليلة 19 رمضان تبدأ من مغرب الخميس 28-3-2024 وتنتهي بفجر يوم الجمعة 29 -3-2024.

• ليلة 21 رمضان تبدأ من مغرب يوم السبت 30-3-2024م وتنهي بفجر يوم الأحد 31-3-2024م.

• ليلة 23 رمضان تبدأ من مغرب يوم الاثنين 1-4-2024م وتنتهي بفجر يوم الثلاثاء 2-4-2024م.

• ليلة 25 رمضان تبدأ من مغرب يوم الأربعاء 3-4-2024م وتنتهي بفجر يوم الخميس 4-4-2024م.

• ليلة 27 رمضان تبدأ من مغرب يوم الجمعة 5-4-2024 وتنتهي بفجر يوم السبت 6-4-2024م.

• ليلة 29 رمضان تبدأ من مغرب يوم الأحد 7-4-2024م وتنتهي بفجر الاثنين 8-4-2024م.

أفضل الأعمال في ليالي رمضان

وفي شهر رمضان، تتضاعف قيمة الأعمال الصالحة وترتفع درجات الثواب للمؤمنين، ومن بين أفضل الأعمال التي يُحث عليها في هذا الشهر المبارك:

الصيام: فهو فريضة وأساس من أركان الإسلام، يزيد الصيام في رمضان من الإيمان والتقوى.القيام: أداء صلاة التراويح والقيام ليلًا يعتبر من أفضل الأعمال، فهي تزيد من تقوية العلاقة مع الله.قراءة القرآن الكريم: يشجع على قراءة وتدبر القرآن خلال رمضان لنيل الثواب والتأمل في آيات الله.الصدقة والتصدق: تعتبر وسيلة لتطهير النفس وتقوية الروابط الاجتماعية ورفع الحاجات.الدعاء والاستغفار: يُحث المؤمنون على الدعاء والتضرع إلى الله وطلب المغفرة في هذا الشهر الفضيل.