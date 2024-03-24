تدور أحداث مسلسل لحظة غضب في إطار من الغموض والتشويق، وتتمحور حول شخصية يمنى التي تعمل طاهيةً في أحد أكبر الفنادق، وتلعب دورها الفنانة صبا مبارك. ويختفي زوجها شريف، الذي يلعب دوره الفنان محمد فرج، في ظروف غامضة في عيد ميلادها.

موعد عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 15 على منصة Watch it

وعن موعد عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 15 على منصة Watch it، يتبين أنّه يعرض يوميًا في تمام الساعة 11 مساء، وبشكلٍ حصري على المنصة، كون المسلسل من إنتاج المنصة الرقمية Watch it.

مسلسل لحظة غضب يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 ومكون من 15 حلقة، بطولة صبا مبارك، ومحمد فراج، ومحمد شاهين، وعلي قاسم، وناردين فرج، وسارة عبدالرحمن، ريم خوري، وتأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج آي فيجن للمنتج طارق الجنايني.

أحداث الحلقة 14 من لحظة غضب

وشهدت الحلقة 14 من مسلسل لحظة غضب ارتكاب يمنى صبا مبارك جريمة أخرى عندما ضربت «مصطفى» محمد شاهين عندما وواجهها بسؤالها عن سبب قتل شقيقه، فأخذ «النشابة» التي قتلت بها «شريف»، وضربته بها.

وكان قبلها تعرف محمد شاهين «مصطفى»، على جثة شقيقه «شريف» وأخبر الضابط أنّ صبا مبارك هي التي قتلته لكنه لا يستطيع أنّ يثبت عليها شيئًا.