مسلسل لحظة غضب الحلقة 14.. صبا مبارك ترتكب جريمة قتل جديدة

في الحلقة 14 من مسلسل لحظة غضب، تعيش الفنانة صبا مبارك «يمنى» حالة من التوتر، إذ تأكدت عائلة محمد فراج «شريف»، أنها من قتلته بعد اكتشاف أحد الصيادين جثته التي تخلصت منها من قبل.

أحداث الحلقة 14 من مسلسل لحظة غضب

وشهدت الحلقة 14 من مسلسل لحظة غضب، تعرف محمد شاهين «مصطفى»، على جثة شقيقه «شريف» وأخبر الضابط أنّ صبا مبارك هي التي قتلته لكنه لا يستطيع أنّ يثبت عليها شيئًا.

وذهب «مصطفى» وأخته سارة عبد الرحمن «فاطمة» وصفوة «لالا»، إلى المحامي الذي أبلغهم أنّ التقرير يثبت أنّ «شريف» توفي بسبب غيبوبة سكر وليس بسبب ضربة الرأس القوية، مما يثبت أنّ صبا مبارك بريئة، ووعد المحامي، «مصطفى» أنه سيقاضيها بسبب إخفائها الجثة ورميها في النيل.

صبا مبارك ترتكب جريمة قتل جديدة

وبعد أنّ دفن «مصطفى»، شقيقه، طلب من صبا مبارك أنّ يقيم عزاءه في بيته وهذا يتزامن مع يوم سفرها.

ودخل «مصطفى» منزل صبا مبارك وواجهها بسؤالها عن سبب قتل شقيقه، فأخذ «النشابة» التي قتلت بها «شريف»، وضربته بها.