موعد إعادة مسلسل لحظة غضب الحلقة 13 على منصة watch it

عرضت منصة Watch It الحلقة رقم 13 من مسلسل لحظة غضب، أمس، التي شهدت أحداثًا مثيرة ومشوقة، إذ يعرض المسلسل يوميًا في تمام الساعة 11 مساء وبشكل حصري على المنصة، هذا المسلسل من إنتاج المنصة الرقمية Watch It، وتعاد الحلقة 13 من المسلسل الساعة 12 ظهرًا.

أحداث الحلقة 13 من مسلسل لحظة غضب

خلال أحداث الحلقة 13 من مسلسل لحظة غضب، ذهب محمد شاهين «مصطفى» إلى صديق سارة عبد الرحمن «فاطمة»، أخته الذي يعمل في خدمة العملاء وطلب منه معرفة الأرقام التي تتصل بزوجته ريم خوري «هند»، بعد أن أدخلت صبا مبارك الشك لديه بأنها تخونه، فأخبره صديق فاطمة أنها تتواصل مع شخص يوميا من 6 لـ 8 مرات، فتأكد من كلام يمنى بأن زوجته تخونه.

ذهبت صبا مبارك «يمنى» إلى جارها علي قاسم، نصحها أن تغادر البلد قبل يتم القبض عليها، الذي تعاطف معها وأصبحوا أصدقاء فطلبت منه أن يصاحبها في السفر.

مسلسل لحظة غضب مكون من 15 حلقة

مسلسل لحظة غضب يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 ومكون من 15 حلقة، بطولة صبا مبارك، محمد فراج، محمد شاهين، علي قاسم، ناردين فرج، سارة عبدالرحمن، ريم خوري، تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج آي فيجن للمنتج طارق الجنايني.