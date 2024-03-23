ينتظر الجمهور موعد عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 14، حيث تدور أحداثه في إطار من الغموض والتشويق، وتجسد الفنانة صبا مبارك دور «يمنى» التي تعمل شيف في أحد الفنادق الكبرى، وقررت أن تقتل زوجها محمد فراج الذي يجسد دور «شريف» في يوم عيد ميلادها.

موعد عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 14 على watch it اليوم

وحددت منصة Watch It موعد عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 14 على watch it اليوم في تمام الساعة 11 مساء، وبشكل حصري على المنصة.

أحداث مسلسل لحظة غضب

وتستمر أحداث المسلسل في إخفاء الفنانة صبا مبارك التي تجسد دور «يمنى» جريمة قتل زوجها الذي يجسد دوره الفنان محمد فراج، ولكنها على وشك أن تنكشف، مع استمرار محاولة محمد شاهين بالبحث وراء يمنى وصديقتها نيرة بعد أن زادت الشكوك حولهما.

مسلسل لحظة غضب بطولة الفنانة صبا مبارك

مسلسل لحظة غضب يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 ومكون من 15 حلقة، بطولة صبا مبارك، محمد فراج، محمد شاهين، علي قاسم، ناردين فرج، سارة عبدالرحمن، ريم خوري، تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج طارق الجنايني.