مسلسل لحظة غضب الحلقة 13.. هل تنجح صبا مبارك في الهروب؟

تستمر أحداث مسلسل لحظة غضب، في الحلقة 13، من بطولة الفنانة صبا مبارك، ومحمد فراج، ومحمد شاهين، في تشويق وإثارة المتابعين، خاصة بعدما تأكد مصطفى «محمد شاهين» من تورط يمنى «صبا مبارك» في اختفاء زوجها وشقيقه «محمد فراج»، وذلك حذف تسجيلات كاميرا الصيدلية القائمة أمام منزلها، وبعد التغيرات الملحوظة في شخصيتها.

يأتي هذا بينما تخطط صبا مبارك للهروب خارج مصر بعد أن نصحها جارها علي قاسم، بأن تفعل ذلك قبل أن يتم القبض عليها.

ومن ضمن أحداث الحلقة 13 تحدث الطفل مروان ابن محمد شاهين الذي كان فقد النطق بعد صدمته عندما رأى شريف داخل خزانة المطبخ يوم عيد ميلاد صبا مبارك «يمنى».

كشف محمد شاهين خيانة زوجته

وذهب محمد شاهين «مصطفى» إلى أحد العاملين في خدمة عملاء إحدى الشركات وهو صديق سارة عبد الرحمن «فاطمة»، أخته وطلب منه معرفة الأرقام التي تتصل بهند زوجته، بعد محاولة صبا مبارك تشكيكه في زوجته هند، فأخبره أنها تتواصل مع رجل ما كل يوم من 6 لـ8 مرات، فتأكد من شكه.

موعد عرض مسلسل لحظة غضب

ويعرض مسلسل لحظة غضب على منصة watch it يوميا في تمام الساعة 11 مساءٍ.

فريق عمل مسلسل لحظة غضب

ويشارك في مسلسل لحظة غضب مجموعة من الفنانين بجانب الفنانة صبا مبارك، ومن أبرزهم: محمد شاهين، وعلي قاسم، بجانب عدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار، للمنتج طارق الجنايني.