مسلسل لحظة غضب الحلقة 13.. يمنى في مأزق بعد العثور على جثة فراج

بدأت الحلقة 13 من مسلسل لحظة غضب بتحدث مروان ابن محمد شاهين «مصطفى» الذي فقد النطق يوم عيد ميلاد يمنى عندما شاهد جثة محمد فراج شريف داخل خزانة المطبخ، وكانت أول كلمة نطق بها الطفل مروان هي «شريف».

ذهبت صبا مبارك «يمنى» إلى جارها علي قاسم بعد أن كسرت جهاز اللاب توب الذي يحتوي على فيديو قتلها لزوجها حتى تتخلص من تهديداته لها بشكل نهائي، بدأ علي قاسم جارها يتعاطف معها وأصبحا أصدقاء فبدأ يحكي لها الأسباب التي جعلته يعمل هذه المهام، عرضت صبا مبارك على علي قاسم أن يسافر معها.

محمد شاهين يكتشف خيانة زوجته

ذهب محمد شاهين «مصطفى» إلى صديق «فاطمة» أخته الذي يعمل خدمة العملاء في إحدى الشركات، وطلب منه معرفة الأرقام التي تتصل بهند زوجته بعد قيام صبا مبارك في تشكيكه بزوجته فأخبره أنها تتواصل مع شخص كل يوم أوقات كثيرة، وانتهت الحلقة بمشهد في النهر عندما فزع صياد لرؤيته شنطة السفر التي يوجد بها جثة محمد فراج «شريف».

موعد عرض مسلسل لحظة غضب

يعرض مسلسل لحظة غضب على منصة watch it يوميا في تمام الساعة الحادية عشر مساء.