موعد إعادة مسلسل عتبات البهجة على قناة DMC الحلقة 13.. ورطة جديدة

عرضت قناة DMC الحلقة رقم 13 من مسلسل عتبات البهجة الساعة 6:15 بالتزامن مع عرضه على منصة watch it، بينما عرضت حلقة الإعادة من مسلسل عتبات البهجة الساعة 5:15 فجر اليوم التالي وتعرضها مرة أخرى الساعة 12 مساء.

تورط عائلة الفنان يحيى الفخراني في مشاكل جديدة

وخلال أحداث الحلقة تورطت عائلة الفنان يحيى الفخراني، الذي يجسد دور بهجت الأنصاري في مسلسل عتبات البهجة، في مشاكل جديدة بسبب تجارة المخدرات، وذلك في الحلقة 13 من المسلسل الذي يذاع على شاشة قناة «DMC».

جميلة تستلم أوردر مخدرات.. ماذا فعل شقيقها عمر؟

وعاشت جميلة حفيدة بهجت حالة من القلق والاضطراب بسبب انتظارها كمية من المخدرات، إذ طلبت من أحد بائعي الفول أسفل منزلها أن يستلم الأوردر بدلًا منها، وفي لحظة استلام جميلة لأوردر المخدرات، يفتحه شقيقها عمر ويعلم بمحتواه، ويتعدي عليها بالضرب ويخبر جده بمحتوى الأوردر، لتحاول جميلة إنكار معرفتها بمحتواه.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم: يحيى الفخراني، وجومانا مراد، وصلاح عبدالله، وعنبة، وخالد شباط، وصفاء الطوخي، وسما إبراهيم، وهشام إسماعيل، ووفاء صادق، وحازم إيهاب، ويوسف عثمان، وليلى عز العرب، وعلاء مرسي، والعمل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد، ومعالجة تليفزيونية دكتور مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.