«صحة القاهرة» تكشف حجم تطعيمات الأطفال خلال عام 2023

كشف تقرير مديرية الصحة في القاهرة بشأن نشاط التطعيم والتحصين للأطفال الرضع على مستوى المحافظة على مدار عام 2023، عن أن تطعيمات الجرعة الأولى من تطعيم شلل الأطفال والتطعيم الخماسي بلغت 187 ألفا و949 جرعة لكل منهما.

وبلغت تطعيمات الدرن 184 ألفا و220 جرعة، وتطعيمات m.m.r بنسبة 181 ألفا و752 جرعة، وتطعيمات الجرعة الأولى من تطعيم اللقاح الثلاثي 181 ألفا و752 جرعة.

مكافحة البلهارسيا

وفيما يتعلق بنشاط مكافحة البلهارسيا بالمحافظة، أوضحت مديرية الصحة بالقاهرة انخفاض عدد الحالات الإيجابية للبلهارسيا خلال عام 2022 بنسبة 7%، بينما انخفض عدد الحالات الإيجابية خلال عام 2023 بنسبة 24%، وتبين أن عدد المرضى في عام 2021 أنه تم إجراء فحص بول وبراز لـ191 ألفا و265 حالة، وعدد الحالات الإيجابية 42 وتم معالجتهم، وفي عام 2022 بلغ عدد الحالات الإيجابية 39 حالة وتم معالجتهم، وفي عام 2023 أجري فحص لـ183 ألفا و322 حالة، وكان عدد الحالات 32 حالة إيجابية وتمت المعالجة.

توعية المواطنين

وأوصت المديرية بضرورة الاهتمام بمعالجة نسبة كبيرة من المرضى بالتوعية المستمرة عن طريق وسائل الإعلام المختلفة.