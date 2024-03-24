10 أعراض تدل على ارتفاع السكر بالدم.. سبب وفاة شريف في مسلسل لحظة غضب

تتطلب غيبوبة السكَّر علاجًا طبيًا طارئًا، وهو ما سلط عليه الضوء مسلسل لحظة غضب، فبعد التحقيقات في كيفية موت شريف الدور الذي يؤدية الفنان محمد فراج، تبين أنه لم يتعامل بطريقة صحيحة مع «كومة السكر» حتى أدت به إلى الوفاة، وهو ما خلق تساؤلًا كبيرًا في كيفية التعامل في حالة ارتفاع سكر الدم والأعراض التي تدل على الإصابة بالغيبوبة.

التعامل مع ارتفاع سكر الدم

لم يمت شريف إثر الضربة على رأسه فتبين من تشريح الجثة من قبل الطب الشرعي، أن مستوى السكر لديه ارتفع بشدة مما أدى إلى الوفاة، فإذا كان مستوى السكر في الدم أعلى من 70 مللي فإنك أمام مشكلة كبيرة قد تؤدي بك إلى غيبوبة السكر وربما تتنهي بالوفاة.

ومن جانبها شددت هايدي فايز، أخصائي أمراض الباطنة ومرض السكري، خلال حديثها لـ«الوطن»، على أهمية حفاظ المريض على ضبط معدلات السكر في الدم، وإذا ارتفعت يجب ملاحظتها والتعامل معها بشكل سريع.

ووجهت «فايز» مجموعة من النصائح في حال ارتفاع سكر الدم وهي:

التحقق من سكر الدم بشكل متكرر.

تناول الأدوية الموصوفة.

تعديل جرعة الدواء.

استخدام جهاز مراقبة السكر في الدم.

الاستعانة بمضخات الأنسولين.

تناول وجبات منتظمة عند الشعور بارتفاع مستويات السكر في الدم.

استخدام الأدوية في شكل الحقن والقطرات.

ممارسة التمارين الرياضية لأنها تساعد على خفض مستوى السكر في الدم.

أعراض تدل على حدوث غيبوبة السكر

وأضافت بعض الأعراض التي تسبق حدوث غيبوبة سكر، يمكن أن تساعدك على السيطرة على السكريات لديك:

كثرة التبول.

آلام في البطن.

القيء الشديد.

اضطراب التنفس.

التعب أو الضعف الشديد.

إصابة المريض بالصداع الشديد من الأعراض المبكرة للتغيرات الحادة في سكر الدم.

الغثيان.

رائحة نفس تشبه الفاكهة أو الأسيتون.

جفاف الفم بشدة.

الارتعاش والبرودة في الجسم.

وأكدت «فايز» أنه يجب الاستعانة بالطبيب لمراقبة مستوى السكر في الدم، ولاستعادة السوائل إلى الجسم، ومساعدة الخلايا على العمل بشكل صحيح لعلاج أي عدوى تؤثر على السكر في الجسم.