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دراما المتحدة

موعد عرض الحلقة 15 مسلسل لحظة غضب.. هل تظهر حقيقة إخفاء صبا مبارك للجثة؟

كتب:

محمد عزالدين
08:59 ص | الأحد 24 مارس 2024
صبا مبارك في لحظة غضب

صبا مبارك في لحظة غضب

توقّع الكثير من محبي مسلسل لحظة غضب أن صبا مبارك ستهرب بالفعل من البلاد وتفلت من الجريمة دون أن يتم القبض عليها، فيما توقّع آخرون أنّه من الممكن أن تكون صبا مبارك في كابوس ضمن الكوابيس التي كانت تحلم بها في بداية المسلسل.

ينتظر الجمهور لحظات الحسم في مسلسل لحظة غضب لذا يبحثوا عن موعد عرض الحلقة 15 من مسلسل لحظة غضب، خصوصًا أنّ الجميع ينتظر الكشف عن حقيقة قتل زوجها محمد فراج وإخفاء جثته.

موعد عرض الحلقة 15 من مسلسل لحظة غضب

وعن موعد عرض الحلقة 15 من مسلسل لحظة غضب على منصة WATCH IT في تمام الساعة 11 مساءً، والتي شهدت أحداثًا مثيرة ومشوّقة، ويعرض المسلسل يوميًا في نفس الموعد، ويعاد في تمام الساعة 12 ظهرًا.

مسلسل لحظة غضب من بطولة صبا مبارك، محمد فراج، محمد شاهين، علي قاسم، ناردين فرج، سارة عبدالرحمن، ريم خوري، تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج طارق الجنايني، ويعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 المكونة من 15 حلقة، ويعرض في النصف الأول من رمضان.

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بقلم محمد عزالدين