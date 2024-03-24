موعد أذان المغرب في المغرب اليوم الأحد 24 مارس 2024

بينت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية موعد أذان المغرب في المغرب اليوم الأحد 24-3-2024 في اليوم الثالث عشر من رمضان المبارك

موعد أذان المغرب في المغرب اليوم

وسيتناول التقرير مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في المغرب اليوم الأحد 24-3-2024، والتي تختلف بين المدن المغربية

موعد أذان المغرب اليوم في المغرب الأحد 24-3-2024

وموعد أذان المغرب في المغرب اليوم الأحد 24-3-2024 بمحافظة أغادير يكون عند الساعة 6:56 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 5:02 صباحًا، والشروق 6:36 صباحًا، وصلاة الظهر 12:49 مساءً، وصلاة العصر 4:14 مساءً، وصلاة العشاء 8:11 مساءً.

موعد أذان المغرب في المغرب اليوم بالرباط

وعن موعد أذان المغرب في المغرب بالرباط اليوم الأحد، ستكون عند الساعة 6:40 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 4:53 صباحًا، والشروق 6:27 صباحًا، وصلاة الظهر 12:41 مساءً، وصلاة العصر 4:07 مساءً، وصلاة العشاء 8:07 مساءً.

موعد صلاة المغرب في المغرب اليوم بمدينة مراكش

وفي محافظة مراكش المغربية سيكون موعد آذان المغرب عند الساعة 6:49 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند الساعة 4:54 صباحًا، والشروق 6:29 صباحًا، وصلاة الظهر 12:43 مساءً، وصلاة العصر 4:08 مساءً، وصلاة العشاء 8:06 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في المغرب الأحد 24-3-2024

وأما عن موعد الإفطار اليوم في المغرب الأحد 24-3-2024 بمحافظة مكناس، سيكون عند الساعة 6:403 صباحًا، والشروق 6:19 صباحًا، وصلاة الظهر 12:33 مساءً، وصلاة العصر 3:58 مساءً، وصلاة العشاء 7:59 مساءً.