2000 جنيه شهريا لكبار السن من بنك ناصر بعد رفع عائد الشهادات

أتاح بنك ناصر الاجتماعي فرصة لكبار السن الذين تولي لهم الدولة أهمية خاصة، لربح 20 ألف جنيه شهرياً، بعد رفع عائد الشهادات الاستثمارية، خاصة أنه أسس قاعدة قوية وثقة كبيرة داخل السوق المصرفي المصري، من خلال مجموعة من الخدمات التي يقدمها البنك للمواطنين.

ربح شراء شهادة بـ100 ألف جنيه لمدة 3 سنوات

ووفقا لمصادر خاصة في بنك ناصر، فإنّ كبار السن في حال شراء شهادة بقيمة 100 ألف جنيه لمدة 3 سنوات، يكون العائد السنوي لها 24.25% ويبلغ 24 ألف و250 جنيها سنويا، ويمكن صرفه شهريا بقيمة 2020 جنيها.

ربح شراء شهادة بـ 100 ألف لمدة سنة واحدة

وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أنَّه في حال شراء شهادة بقيمة 100 ألف جنيه لمدة سنة واحدة، فإن العائد السنوي لها يكون 22% ويبلغ 22 ألف جنيه سنويا، ويمكن صرفه شهريا بقيمة 1833 جنيها.

وأكّد بنك ناصر الاجتماعي، أنَّه تقرر رفع عائد شهادة «رد الجميل» المخصصة لكبار السن لتصبح 24.25% سنويا لمدة 3 سنوات و22.25% شهريًا، كما يمكن إصدارها لمدة سنة واحدة بعائد 22% سنويا و20.50% شهريا.

شروط شراء شهادة رد الجميل

حدد بنك ناصر، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، شروط شراء شهادة رد الجميل، وهي كالآتي:

- المدة سنة تبدأ من تاريخ الإيداع.

- السن 60 سنة فأكثر.

- قيمة الوديعة تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفتها حتى 2 مليون جنيه.

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