7900 جنيه ربح شهري من بنك ناصر بعد رفع عائد الحساب الاستثماري

استجاب بنك ناصر الاجتماعي للإقبال الشديد من قبل العملاء على حساب «يوم بيوم»، لذا قرر رفع عائد الحساب ليصل العائد الشهري إلى 7900 جنيه ربح شهري، والذي يوفر مجموعة من المزايا لصاحبه، وضحها البنك رسمياً، منها على سبيل المثال وليس الحصر، أن العائد يُضاف على أصل الوديعة، وإصدار بطاقة خصم مباشر.

الحد الأدنى لحساب «يوم بيوم»

وفق بنك ناصر، فإنّ الحد الأدنى لفتح حساب «يوم بيوم» هو 500 ألف جنيه، أي نصف مليون جنيه، ولا يوجد حد أقصى لفتح الحساب، للأفراد والهيئات، إذ يتميز الحساب بالإعفاء من المصاريف الشهرية حال نزول الرصيد عن الحد الأدنى لفتحه، بجانب الإعفاء من مصاريف فتح الحساب الجاري.

7900 جنيه ربح شهري من بنك ناصر

وفق مصادر بالبنك لـ«الوطن»، فإنّه في حالة فتح الحساب بمبلغ 500 ألف جنيه، يحصل مالك الحساب على عائد سنوي بقيمة 95 ألف جنيه سنوياً، وذلك من خلال ضرب قيمة الحساب في 19% «العائد التراكمي» والذي قرر البنك رفعه لهذه النسبة، وكانت سابقاً 15%، ويترتب على ذلك حصول المالك على 7.916 جنيه شهرياً، من خلال قسمة القيمة السنوية على عدد أشهر السنة.

وأوضحت المصادر أنَّه في حالة فتح الحساب قيمة أكثر من الحد الأدنى يترتب عليها زيادة المحصلة السنوية والشهرية أيضاً، مؤكدة أن البنك وجه جميع فروعه التي يبلغ عددها حوالي 104 بنوك بتقديم كل التسهيلات الخاصة بفتح الحساب واستفادة المواطنين من رفع عوائد الشهادات الاستثمارية.