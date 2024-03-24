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دراما المتحدة

موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الأحد 24-3-2024

كتب:

نظيمة البحرواي
01:41 م | الأحد 24 مارس 2024
موعد صلاة المغرب اليوم الأحد في الشرقية - تعبيرية

موعد صلاة المغرب اليوم الأحد في الشرقية - تعبيرية

كشفت إمساكية شهر رمضان المبارك التي أعلنتها الهيئة العامة للمساحة المصرية، عن موعد أذان المغرب اليوم الأحد 24-3-2024 بالشرقية، وهو اليوم الرابع عشر من شهر رمضان الكريم.

موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الأحد 24-3-2024

ويُرفع أذان المغرب في الشرقية خلال اليوم الرابع عشر من شهر رمضان المبارك، في الساعة 6:8 مساء، ويبلغ عدد ساعات الصيام 14 ساعة و3 دقائق، بحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية.

مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الأحد 24-3-2024

وحسب إمساكية شهر رمضان التي نشرتها هيئة المساحة المصرية، فإن مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الأحد 24-3-2024، جاءت على النحو التالي:

موعد صلاة الفجر الساعة 04:25 صباحًا. 

موعد صلاة الظهر الساعة 12:00 مساءً.

موعد صلاة العصر الساعة 03:29 مساءً.

موعد صلاة المغرب الساعة 6:08 مساءً.

موعد صلاة العشاء الساعة 07:26 مساءً

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بقلم نظيمة البحرواي