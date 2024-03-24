كشفت أسرة اللاعب أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام، ابن مدينة طنطا، عن موعد ومكان عزاء أيمن مجدي بطل العالم الأجسام، عقب وفاته أمس داخل إحدى المستشفيات إثر تعرضه لوعكة صحية.

موعد ومكان عزاء أيمن مجدي بطل العالم لكمال الأجسام

وقال وائل مجدي، شقيق اللاعب أيمن مجدي، بطل العالم في كمال الأجسام، إنه تم تشييع جثمان شقيقه أمس بعد صلاة الجنازة عليه في مسجد عوارة بطنطا، ودفنه في مقابر العائلة، ومن المقرر أن يكون عزاء أيمن مجدي بطل العالم الأجسام، مساء اليوم، في جمعية الشبان المسلمين.

وكشف شقيق بطل العالم في كمال الأجسام، عن موعد ومكان عزاء أيمن مجدي بطل العالم لكمال الأجسام، موضحا أنه سيكون في جمعية الشبان المسلمين بشارع المدراس بحي أول طنطا.

وفاة أيمن مجدي بطل العالم لكمال الأجسام

وأشار إلى أن شقيقه كان يعاني من قرحة في القولون والمعدة، حُجز على إثرها في إحدى مستشفيات طنطا، وظل يعالج فترة وحالته الصحية كانت تحسنت ولكن سريعا ما تدهورت في الفترة الأخيرة ولفظ أنفاسه الأخيرة أمس، وتم دفنه في مقابر العائلة بعد صلاة الجنازة عليه من مسجد عوارة بطنطا.