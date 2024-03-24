حملات مكبرة لإزالة آثار الأمطار بشوارع وميادين العريش

شن مجلس مدينة العريش حملة مكبرة لإزالة آثار الأمطار ورفع المياه من الشوارع والميادين بوسط المدينة، بالإضافة لمناطق سوق السمك والرفاعي والنصر والساعة والقاهرة.

سقوط أمطار متوسط إلى خفيفة على العريش

وذكر مجلس المدينة في بيان، أن مياه الأمطار التي تساقطت اليوم كانت متوسطة ولم تؤثر على سير المواطنين والمركبات وحركة أصحاب المحال التجارية والأسواق.

بدوره أكد المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش، في بيان، سقوط أمطار بين خفيفة ومتوسطة على جميع المناطق بمحافظة شمال سيناء، موضحا وجود تقلبات مناخية، وغيوم بسماء المنطقة، واختفاء تام للشمس، مع هبوب رياح باردة شمالية شرقية، تزيد حدة الرياح على المناطق الصحراوية والساحلية للمحافظة.

فيما أدت الرياح الباردة والأمطار إلى ارتفاع ألسنة أمواج البحر والتي وصلت إلى منطقة الكورنيش بمدينة العريش

مجلس العريش: لا شكاوى من المواطنين بشأن الأمطار

بدوره أكد اللواء أسامة العفش رئيس مجلس مدينة العريش، في بيان له، أن قسم المتابعة في المجلس لم يتلق أي شكاوى أو استغاثات بخصوص الأمطار، وجار متابعة التطورات، وذلك بالتنسيق مع أقسام المديريات ورؤساء الأحياء بالمدينة.