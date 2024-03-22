8 أوقات مستحبة يستجيب الله فيها الدعاء.. منها عند نزول المطر

يُعتبر الدعاء ركيزة أساسية للتواصل الروحي مع الله في مختلف الأوقات والظروف وهو طريق للتقرب إلى الله وطلب الرحمة والمغفرة والنجاح في الدنيا والآخرة، ولذلك أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على أهمية توخي الدقة في اختيار أوقات الدعاء، استنادًا إلى توجيهات النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي تحدد 8 أوقات مخصصة لاستجابة الله للدعاء.

8 أوقات يستجيب الله فيها الدعاء

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصانا باختيار أوقات الدعاء، حيث أشار إلى وجود 8 أوقات يستجيب الله فيها الدعاء.

وأوضح المركز أن أول هذه الأوقات تأتي بعد الصلوات المفروضة، والثانية في ثلث الليل الأخير، كما جاء في حديث «جَوْفَ اللَّيْلِ الآخِرِ، وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ المَكْتُوبَاتِ» وثالثًا الدعاء بين الأذان والإقامة، فقَالَ صلى الله عليه وسلم «الدُّعَاءُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ» ورابعًا عند نزول المطر.

وأضاف المركز أن الوقت الخامس يكون في ساعة الإجابة يوم الجمعة، والسادس في السجود، والسابع عند سماع صياح الديك، والثامن عند شرب ماء زمزم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: «مَاءُ زَمْزَمَ، لِمَا شُرِبَ لَهُ».