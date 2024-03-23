نصائح لتقوية الروابط بين الأشقاء على غرار مسلسل مسار إجباري

تربط «على وحسين» علاقة قوية، في مسلسل مسار إجباري، وبرغم أن كلا منهما يعيش في منزل بعيدًا عن شقيقه، إلا أن الحب والود يجمعهما، وهناك بعض النصائح التي تقوي الروابط بين الأشقاء، وتجعلهم على تواصل مستمر، حتى إن لم يسكنا معا.

أوضح موقع timesofindia بعض النصائح التي تؤدي إلى تقوية الرابطة بين الإخوة.

الاستماع إلى الشقيق باهتمام

يجب أن يستمع الشخص لأشقائه، عندما يتحدثون إليه، ويعتبر ذلك إحدى الطرق الرئيسية التي يمكن من خلالها التواصل بشكل فعال، بانتظار الشقيق حتى ينتهي من كلامه، فإذا لم يفهم شيئًا ما، يطلب منه التوضيح.

الحفاظ على التواصل البصري بين الأشقاء

في أثناء حديث الأشقاء، يجب أن يظهر كل طرف إشارات وإيماءات للدلالة على أشياء مثل طلب استمراره في الكلام، وتجنب عوامل تشتت الانتباه، مثل النظر إلى الهاتف، أو مشاهدة التلفزيون أو لعب الفيديوجيم أثناء التحدث.

البقاء على تواصل من خلال الرسائل النصية

يجب على الأشقاء إرسال بعض الرسائل النصية بين الحين والآخر، للبقاء على اتصال مع بعضهم البعض، فهذه طريقة رائعة لإخبار كل أخ، أن شقيقه على تواصل دائم معه، حتى لو لم يكن لديه الوقت لإجراء محادثة.

التعبير عن النفس للأشقاء بطريقة غير قضائية

التعبير عن النفس للأشقاء بطريقة ودية، وإذا واجه الشخص موقفًا مع شقيقه، يحتاج إلى تأكيد نفسه، فعليه فعل ذلك ولكن بطريقة لا تلقي باللوم على الطرف الآخر.

مسلسل مسار إجباري من بطولة أحمد داش وعصام عمر، ويشارك فيه عدد من الفنانين، أبرزهم صابرين، بسمة، جوري بكر، رشدي الشامي، محسن منصور.

العمل من إخراج نادين خان، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي، معالجة درامية باهر دويدار، إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.