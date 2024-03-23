صبري فواز: خالد يوسف لم يطلبني للمشاركة في مسلسل سره الباتع

كشف الفنان صبري فواز، عن أسبابه عن مشاركته مع المخرج خالد يوسف في مسلسل سره الباتع، والذي تم عرضه في شهر رمضان 2023، موضحة أن المخرج لم يطلبه للمشاركة في هذا العمل.

وأشار «فواز»، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس» إلى أنه ليس هناك أي مانع أو موقف من العمل مع المخرج خالد يوسف، مشددًا على أنه عندما يطلبه في أي دور سيشارك معه وهو ما أكد عليه في تصريحات سابقة.

لا خلاف بين صبري فواز وخالد يوسف

ونوه صبري فواز إلى أنه ليس هناك أي خلافات مع المخرج خالد يوسف، مشددًا على أنه من الممكن ألا يكون هناك أي دور مناسب له في الأعمال التي يقدمها حاليًا.